Im November wurden in Norwegen 8.442 Elektroautos neu registriert und damit 926 mehr als im Oktober. Der Elektro-Marktanteil lag im abgelaufenen Monat in Norwegen bei 81,6 Prozent. Der Statistik der Straßeninformationsbehörde OFV zufolge fällt damit der Anteil der Elektro-Zulassungen merklich: Im September lag dieser in Norwegen noch bei 87 Prozent, im Oktober bei 84,2 Prozent. Zu den 8.442 Elektroautos kamen im November 938 neue Plug-in Hybride. ...

