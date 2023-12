© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Die Coinbase-Aktie ist im November im Zuge der Bitcoin-Rallye um 62 Prozent gestiegen. Kann die Euphorie an der Wall Street rund um die größte US-Kryptobörse anhalten?Im Schatten der Verurteilung von Sam Bankman-Fried und der Enthüllungen bei Binance stürzen sich Händler auf die Aktien von Coinbase. Sie hoffen, dass das Unternehmen vor einem Zustrom von Geschäften steht - vor allem wenn die Behörden die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA genehmigen. So hat sich die Coinbase-Aktie im Jahr 2023 mehr als verdreifacht und allein die Rallye im November hat den Marktwert des Unternehmens um weitere zwölf Milliarden US-Dollar erhöht. Die Aktien sind im vergangenen Monat so stark gestiegen wie seit …