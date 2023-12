Die Insolvenzmeldungen setzen sich fort. Nun hat es den in Mannheim ansässigen und bundesweit tätigen Asset- und Investment-Manager Alpha Real Estate Holding GmbH getroffen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden weitreichende Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Insolvenzverfahren in EigenverwaltungDie Alpha Real Estate Holding GmbH hat beim Amtsgericht Mannheim ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das Amtsgericht hat dem Antrag stattgegeben und die vorläufige ...

