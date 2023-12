Die S Immo hat das Büroobjekt Eurocenter in Zagreb im Wege eines Share Deals an die kroatische Atlantic Grupa verkauft. Der Wert der Transaktion wird mit 26,5 Mio. Euro angegeben. Das Eurocenter umfasst neben Büros auch eine Bankfiliale und ein Café und verfügt über eine Bruttomietfläche von rund 9.000 m². S Immo-Vorstand Herwig Teufelsdorfer: "Wir freuen uns, den erfolgreichen Verkauf des Eurocenters bekannt geben zu können. Die Transaktion steht im Einklang mit unserer angepassten Strategie und schafft Liquidität für Investitionen in anderen Kernmärkten der S Immo."S Immo ( Akt. Indikation: 12,82 /12,88, 0,86%) Die Wolftank Group informiert über einen Millionenauftrag im Wasserstoff-Bereich. Der Großauftrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...