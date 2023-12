Die nächsten Änderungen in der DAX-Indexfamilie werden am 5. Dezember nach US-Börsenschluss bekanntgegeben und dann am 18. Dezember umgesetzt.



Während im DAX mit hoher Wahrscheinlichkeit alles beim Alten bleiben dürfte, wird es in den kleineren Indizes darunter wohl einige Veränderungen geben.



Aus dem SDAX dürften wohl das Immobilienunternehmen Aroundtown sowie der Waferhersteller Siltronic in den MDAX aufsteigen, während dafür wohl ProSiebenSAT1 sowie Dürr aus dem MDAX in den SDAX absteigen müssen.



Dagegen erfüllen der Börsenneuling Schott Pharma, die Beteiligungsgesellschaft Mutares sowie der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB die "Fast Entry"-Kriterien für den Einstieg in den SDAX. Im Gegenzug werden wohl New Work, Secunet sowie W&W aus dem Kleinwerte-Index weichen müssen.



