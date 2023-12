Toronto, ON, 1. Dezember 2023 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen", "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-uranium-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass der Ontario Superior Court of Justice die endgültige Verfügung (die "endgültige Verfügung") im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (der "Zusammenschluss" oder das "Arrangement") erlassen hat, wonach unter anderem IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy") (TSXV:ISO) alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Consolidated Uranium, die nicht bereits von IsoEnergy oder seinen verbundenen Unternehmen gehalten werden (die "CUR-Aktien"), im Austausch gegen 0,500 Stammaktien von IsoEnergy (jede ganze Aktie eine "IsoEnergy-Aktie") für jede gehaltene CUR-Aktie erwerben wird. Wie bereits angekündigt, wurde das Arrangement von den Aktionären des Unternehmens auf einer außerordentlichen Versammlung am 28. November 2023 genehmigt.

Das Unternehmen freut sich außerdem, mitteilen zu können, dass es eine schriftliche Mitteilung des Committee on Foreign Investment in the United States erhalten hat, wonach es seine Prüfung des Arrangements abgeschlossen hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass keine ungelösten nationalen Sicherheitsbedenken in Bezug auf das Arrangement bestehen.

Der Abschluss des Arrangements hängt noch von der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen ab, einschließlich der Genehmigung durch die Börse und die Aufsichtsbehörden. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Abschlussbedingungen gehen die Parteien derzeit davon aus, dass das Arrangement am oder um den 5. Dezember 2023 abgeschlossen wird.

Weitere Einzelheiten zum Arrangement, einschließlich der wichtigsten Abschlussbedingungen und der erwarteten Vorteile für die Aktionäre, sind im Management Proxy Circular des Unternehmens vom 23. Oktober 2023 in Bezug auf die Versammlung zu finden, das auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Ben Lomond-Optionsvereinbarung

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Mega Uranium Ltd. ("Mega") vom 14. Mai 2020 in seiner geänderten Fassung (der "Optionsvertrag"), gemäß dem das Unternehmen das Projekt Ben Lomond in Australien erwarb, ist Mega berechtigt, bestimmte Zahlungen zu erhalten, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängig sind, die an den Uran-Spotpreis gebunden sind. Da der monatliche Durchschnittspreis für Ux U3O8 75 USD/lb (die "Preisschwelle") überstieg, ist Mega berechtigt, eine zusätzliche Zahlung von 800.000 $ zu erhalten, die nach Wahl von CUR in CUR-Aktien zu zahlen ist. Da die Preisschwelle erreicht wurde, beabsichtigt CUR, Mega ein Gesamtentgelt von 800.000 $ zu zahlen, das durch die Ausgabe von 400.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 2,00 $ pro Aktie zu begleichen ist. Dies ist der volumengewichtete Durchschnittspreis der CUR-Aktien für den Fünftagezeitraum, der am 27. November 2023 endet, dem Tag, an dem die Preisschwelle erreicht wurde. Alle CUR-Aktien, die gemäß der Optionsvereinbarung ausgegeben werden, unterliegen der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV") und unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem jeweiligen Ausgabetag.

Über Consolidated Uranium Inc.

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einem erwarteten Wiederaufschwung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell der diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis heute hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, Uranprojekte zu erwerben, die in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben getätigt haben und attraktive Merkmale für die Entwicklung aufweisen.

Das Unternehmen treibt derzeit sein Portfolio an genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado voran und hat eine Vereinbarung mit Energy Fuels Inc. geschlossen, einem führenden Uranbergbauunternehmen in den USA. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

Vorsitzender und CEO

pwilliams@consolidateduranium.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

Twitter: @ConsolidatedUr

http://www.consolidateduranium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf den voraussichtlichen Abschluss des Arrangements, die Emission der CUR-Aktien gemäß der Optionsvereinbarung und die Genehmigung der TSXV in Verbindung damit sowie auf den laufenden Geschäftsplan, die Exploration und das Arbeitsprogramm des Unternehmens beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem Annahmen bezüglich des Abschlusses des Arrangements, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen und börslichen Genehmigungen, der Fähigkeit von Consolidated Uranium und IsoEnergy, die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen, andere Erwartungen und Annahmen bezüglich des Arrangements sowie die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl Consolidated Uranium versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von Consolidated Uranium in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Consolidated Uranium als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit von Consolidated Uranium und IsoEnergy, das Arrangement abzuschließen, eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitpunkts des Abschlusses und der Bedingungen, zu denen das Arrangement abgeschlossen wird; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements zu erfüllen oder darauf zu verzichten; die Tatsache, dass die TSX Venture Exchange dem Arrangement und allen damit verbundenen erforderlichen Angelegenheiten nicht endgültig zustimmt; Änderungen an den aktuellen und zukünftigen Geschäftsplänen von Consolidated Uranium und/oder IsoEnergy und den dazu verfügbaren strategischen Alternativen; die Behandlung des Arrangements gemäß den geltenden Wettbewerbsgesetzen und dem Investment Canada Act; behördliche Festlegungen und Verzögerungen. Weitere Faktoren, die sich wesentlich auf solche zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht von Consolidated Uranium, im Management Information Circular in Verbindung mit der Versammlung und in den anderen von Consolidated Uranium bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind. Consolidated Uranium verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

