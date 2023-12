In Erwartung baldiger Zinssenkungen der Fed haben die US-Aktienmärkte einen großartigen November mit deutlichen Kursgewinnen vollendet. Allerdings bewegten sich die wichtigsten Aktienindizes zuletzt in unterschiedliche Richtungen. Die Rallye an der Wall Street hat sich weg von den großen Tech-Werten hin zu den Standardwerten verlagert. Während die Technologie-Indizes S&P 500 und Nasdaq auf der Stelle treten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...