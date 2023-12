Wien (www.fondscheck.de) - Anfang März 2024 wird Irina Buchmann neue Finanzvorständin von AXA Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Sie folge auf Marc Daniel Zimmermann, der die Leitung des Sachressorts übernommen habe. Buchmann sei derzeit Chief Reporting and Capital Officer bei AXA XL in New York. In dieser Rolle verantworte sie unter anderem das Profitabilitäts- und Kostenmanagement, Planung und Controlling, Rechnungslegung und Jahresabschlüsse sowie die Kapital- und Liquiditätssteuerung. Zuvor habe sie zahlreiche Managementrollen mit Finanzbezug bei verschiedenen AXA-Einheiten inne gehabt. (News vom 30.11.2023) (01.12.2023/fc/n/p) ...

