DJ Lanxess arbeitet weiter mit kanadischem Partner an US-Lithiumprojekt

FRANKFURT (Dow Jones)--Lanxess wird an seinem US-Standort in Arkansas weiterhin mit der kanadischen Standard Lithium bei deren Projekt zusammenarbeiten. Wie der Spezialchemiekonzern mitteilte, wird er jedoch die Optionen einer Beteiligung an der Projektgesellschaft oder eines direkten Lithium-Bezugs nicht weiterverfolgen. "Wir arbeiten aber weiter an verschiedenen auf den Batteriemarkt ausgerichteten Projekten", sagte Karsten Job, Leiter des Geschäftsbereichs Polymer Additives.

Lanxess werde im Falle einer industriellen Produktion von batteriefähigem Lithium durch den kanadischen Konzern die notwendige Sole für die Extraktion des Rohstoffs liefern. Darüber hinaus werde Lanxess ein Grundstück für eine Produktionsanlage an den Partner verpachten und bestimmte Infrastrukturleistungen erbringen. Aktuell liefen die Verhandlungen über die Zusammenarbeit weiter.

"Mit dem beabsichtigten Kooperationsmodell kann Lanxess effizient vom zukunftsträchtigen Markt für Elektro-Mobilität profitieren und die Profitabilität unseres Geschäfts mit Spezial-Additiven stärken - und das ohne Risiko und weitere Kosten", sagte Job.

December 01, 2023 08:20 ET (13:20 GMT)

