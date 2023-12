Frankfurt am Main (ots) -Das "Deutschlandnetz" wird für E-Autos an mehr als 1.000 Standorten mit rund 9.000 Ladepunkten eine Grundversorgung mit HPC (High-Power-Charging)-Schnellladeinfrastruktur in Deutschland sicherstellen. Bei der Ausschreibung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) gewann u.a. das Konsortium bestehend aus HOCHTIEF und EWE Go den Zuschlag für zwei Lose in sechs Bundesländern mit 850 Ladepunkten.Jeder Ladepunkt im Deutschlandnetz muss technisch in der Lage sein, eine maximale Ladeleistung von mindestens 300 kW abgeben zu können. Zudem muss jeder Ladepunkt eine Nennladeleistung von mindestens 200 kW bereitstellen zu können.Ein Bankenclub bestehend aus KfW IPEX-Bank, der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und Siemens Financial Services über die Siemens Bank stellt für beide Lose eine maßgeschneiderte Projektfinanzierung in Höhe von rund 130 Mio. EUR für HOCHTIEF und EWE Go bereit.Mit dieser Finanzierung unterstützen die KfW IPEX-Bank, LBBW und Siemens Financial Services die Verkehrswende hin zu einer CO2-neutralen Mobilität.EWE Go ist eine hundertprozentige Tochter des Oldenburger Energiedienstleisters EWE AG. Neben der Marktführerschaft im Nordwesten Deutschlands betreibt EWE Go als einer der größten Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur über 2.000 Ladepunkte bundesweit und baut dieses Engagement kontinuierlich aus. EWE Go entwickelt Mobilitätskonzepte, Produkte und Services rund um die Elektromobilität.HOCHTIEF zählt zu den wichtigsten Anbietern von Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Das Unternehmen plant, finanziert, baut und betreibt selbst zahlreiche Verkehrsnetze und legt dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit. Der Konzern ist seit 2018 am führenden internationalen Mautstraßenbetreiber Abertis beteiligt, der mehr als 8.000 Mautstraßenkilometer in 15 Ländern unterhält.Beide Unternehmen agieren als gleichberechtigte Partner in dem Deutschlandnetz-Projekt und übernehmen jeweils 50% der Anteile an der dafür gegründeten Projektgesellschaft.Über das DeutschlandnetzMit dem Deutschlandnetz sorgt der Bund für ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und nutzerfreundliches Schnellladenetz in ganz Deutschland. Die mehr als 1.000 Standorte mit rund 9.000 Schnellladepunkten schließen noch verbliebene "weiße Flecken" auf der Ladelandkarte. Das Deutschlandnetz stellt sicher, dass der nächste Schnellladepunkt überall in Deutschland in wenigen Minuten zu erreichen ist. Weitere Informationen: https://nationale-leitstelle.de/foerdern/deutschlandnetz/Pressekontakt:Antje SchlagenhauferE-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.deTel.: +49 69 7431-4009www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/5662835