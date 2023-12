Zum Jahresende ist es auch unter Investmentbanken Tradition, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und sich mental auf das neue Jahr vorzubereiten. Interessanterweise gehen die Einschätzungen je nach Finanz-Haus für 2024 recht weit auseinander. Die Börsenexperten Benjamin Heimlich und Tim Temp liefern einen Überblick zu den aktuellen Einschätzungen von Morgan Stanley, JPMorgan und Co. Was wird erwartet? Welche Strategien sind in welchem Umfeld vielversprechend? Welche Aktien befinden sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...