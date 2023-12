Knaus Tabbert IR-Manager Manuel Taverne im börsenradio-Interview zur aktuellen Entwicklung der Caravan-Industrie: "Die Branche kommt aus einer sehr dynamischen Entwicklung, jetzt kommen wir wieder in eine Normalisierung. Es ist wieder ein Verkäufermarkt geworden und es ist nicht mehr so, dass die Kunden nehmen, was sie bekommen, wie es während der Pandemie war. Wir sehen auch, dass der Gebrauchtwagen-Markt nicht überhitzt ist und auch keine Veränderung im Zulassungsverhalten in Deutschland. Es ist eine Normalisierung, aber kein Einbruch. Wir haben immer noch einen Auftragsstand, der über einer Mrd. Euro liegt, der wird saisonal bedingt im Dezember etwas geringer werden. Die Aufträge ziehen dann während der Messe-Saison wieder an, das ist im ...

