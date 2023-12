Kursgewinn bei der Aktie der Deutschen Telekom: Am Freitagnachmittag notiert der DAX-Wert bei 22,145 Euro mit 0,77 Prozent im Plus, intraday erreichte der Aktienkurs der Bonner heute in der Spitze 22,24 Euro. Dem vorausgegangen ist eine positive Analystenstimme: Die Aktienexperten der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlung für den Telekom-Titel bekräftigt ...

