Die Morphosys-Aktie hat in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Erholungsrally verzeichnet, bei der der Aktienkurs um 70 Prozent vom vorherigen Tiefpunkt kletterte. Am Freitag verliert das Papier jedoch deutlich an Wert, nachdem die Aktie an der 200-Tage-Linie abgeprallt war. Neue Impulse könnte nun der bevorstehende ASH-Kongress liefern. Die Investoren richten ihre Aufmerksamkeit verstärkt ...

