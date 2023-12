Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (56/23)

As from December 1, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN BEAR SPGSC X8 AVA 10 GB00BQR85C58 BEAR KAFF X12 AVA 31 GB00BQRKH257 MINI S LACUS AVA 6 GB00BQRLRH34 TURBO S SILV AVA 99 GB00BL053240 BEAR FACE X3 AVA 2 GB00BW005W00 BULL FINGB X1.5 AVA GB00BVZVD389 BEAR AMAZON X5 AVA 4 GB00BL011Y03 BEAR OLJA X12 AVA 23 GB00BNV2S785 BEAR COPPE X10 AVA 4 GB00BL063504 BEAR DAX X20 AVA 16 GB00BNV3DM11 BEAR DJIA X15 AVA 15 GB00BNTRRC34 BEAR DJIA X18 AVA 8 GB00BNV28H84 BEAR BENSIN X5 AVA 8 GB00BNTT2M44 BEAR NASD X10 AVA 18 GB00BNTSM543 BEAR NASD X12 AVA 15 GB00BNV12J56 BEAR NASD X15 AVA 28 GB00BNV36R74 BEAR NASD X18 AVA 20 GB00BQR87B81 BEAR NASD X18 AVA 19 GB00BNV3J238 BEAR NASD X20 AVA 21 GB00BQR9F624 BEAR NASD X20 AVA 20 GB00BQR85P87 BEAR NFLX X5 AVA 6 GB00BL04N653 BEAR NVDA X5 AVA 8 GB00BQRBKD03 BEAR NVDA X5 AVA 7 GB00BNV11Q58 BEAR SP50 X10 AVA 10 GB00BL02Q718 BEAR SILV X15 AVA 23 GB00BQR87F20 BEAR TESLA X3 AVA 3 GB00BL038V21 BEAR TESLA X4 AVA 4 GB00BL04L509 BEAR TESLA X5 AVA 5 GB00BNTRP290 BEAR TESLA X6 AVA 3 GB00BNV13141 BEAR USDSE X15 AVA 5 GB00BKZZX779 BEAR WTI X10 AVA 20 GB00BNV3XM17 BEAR WTI X12 AVA 18 GB00BNV3XN24 BULL EQT X5 AVA 2 GB00BL011K66 BULL FINGB X3 AVA 7 GB00BNV1ML70 BULL LUPE X5 AVA 3 GB00BKZYNP21 BULL MTG X5 AVA 4 GB00BL07W343 BULL NIBE X5 AVA 1 GB00BNTQPG09 BULL NENTB X5 AVA 3 GB00BNV1XT20 BULL PALL X10 AVA 11 GB00BQR8TR89 BULL PALL X12 AVA 11 GB00BQR8TS96 BULL PALL X12 AVA 12 GB00BQR9RR72 BULL PALLAD X4 AVA 1 GB00BG61N091 BULL PALLAD X5 AVA 6 GB00BKZZJF77 BULL PALLA X8 AVA 11 GB00BNV4Y987 BULL PALLA X8 AVA 10 GB00BNV2GK78 BULL PAYPAL X5 AVA 3 GB00BNTTVZ05 BULL PCELL X3 AVA 3 GB00BG61MQ81 BULL SBBB X3 AVA 1 GB00BL013996 BULL SBBB X3 AVA 2 GB00BL06X384 BULL SBBB X5 AVA 1 GB00BNV3YM81 BULL SILV X15 AVA 19 GB00BNV2TJ76 BULL SILV X15 AVA 20 GB00BNV38049 BULL THQNB X3 AVA 1 GB00BG5W5Q39 BULL THQNB X3 AVA 2 GB00BG61MT13 The last day of trading will be December 1, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.