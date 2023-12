DJ PTA-Adhoc: BKS Bank AG: Dr. Herta Stockbauer verlängert das mit 30.06.2024 endende Vorstandsmandat nicht, Mag. Nikolaus Juhasz wird neuer CEO

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Klagenfurt (pta/01.12.2023/15:30) - Dr. Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank AG, hat bekanntgegeben, dass sie für eine Verlängerung ihres Mandat nicht mehr zur Verfügung steht und somit als Vorstandsvorsitzende mit 30.06.2024 aus dem Vorstand der BKS Bank AG ausscheidet.

Der Aufsichtsrat der BKS Bank AG hat in seiner heutigen Sitzung die Ernennung von Herrn Mag. Nikolaus Juhasz zum neuen Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 01.07.2024 auf Vorschlag des Nominierungsausschusses beschlossen. Herr Mag. Nikolaus Juhasz gehört der BKS Bank seit rund 25 Jahren an und hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren als Vorstandsmitglied umfassend eingearbeitet.

Die BKS Bank dankt Frau Dr. Herta Stockbauer herzlich für ihre außergewöhnlichen Leistungen, die sie in ihrer 20-jährigen Tätigkeit als Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzende der BKS Bank erbracht hat.

