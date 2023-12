Vaduz (ots) -Am Freitag, 1. Dezember fand die Konferenz der Regierungschefs der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) unter dem Vorsitz von Bayern in München statt. Regierungschef Daniel Risch nutzte den Besuch in München um bereits am Donnerstag verschiedene Gespräche zu führen und die Niederlassung der Hoval AG zu besuchen.Arbeitsgespräch mit Staatsminister BeisswengerDie Verantwortung für Europa und internationale Angelegenheiten ging mit der Neuwahl und Kabinettsumbildung im Freistaat Bayern an Staatsminister Eric Beisswenger über, welcher Regierungschef Risch in Stellvertretung von Ministerpräsident Söder in dessen Amtssitz, dem Prinz Carl Palais, empfing. Der aus Sonthofen im Landkreis Lindau stammende Staatsminister übernimmt mit seinem Amt auch den damit verbundenen Vorsitz in der IBK. Regierungschef Risch traf sich am Donnerstagnachmittag zu einem bilateralen Arbeitsgespräch in welchem die Beziehungen zwischen Liechtenstein und dem Freistaat Bayern wie auch die Zusammenarbeit in der IBK im Fokus standen.Businesslunch zu Ehren des RegierungschefsGemeinsam mit dem Honorarkonsul in München, Christian Waigel, lud Botschafterin Isabel Frommelt-Gottschald zu einem Businesslunch zu Ehren von Regierungschef Risch. Rund 20 hochrangige Gäste aus Politik, darunter auch Staatsminister Beisswenger, und der Wirtschaft sind dieser Einladung in den Bogenhauserhof gefolgt.Interview mit der Tageszeitung "Die Welt"Am Rande der Gespräche in München traf sich der Regierungschef und Finanzminister mit dem Wirtschaftskorrespondenten der Tageszeitung "Die Welt" zu einem ausführlichen Interview zum Finanzplatz und Wirtschaftsstandort Liechtenstein.Besuch bei der Hoval GmbHDie Hoval in Deutschland fungiert als Vertriebsgesellschaft der Hoval Gruppe in Vaduz und hat seit 2001 ihren Hauptsitz in Aschheim bei München. Rund 100 Mitarbeitende kümmern sich um die Kunden in Deutschland. Regierungschef Risch konnte sich vor Ort ein Bild der modernen Infrastruktur machen und wurde vom Geschäftsführer Wolfgang Allgäuer in die neusten Entwicklungen der Hoval eingeführt.Der Freitag stand dann im Zeichen der Sitzung der IBK Regierungskommission, an welcher auch Vertreter aus den Bundeshauptstädten Berlin, Bern und Wien teilnahmen. Am Nachmittag fand die traditionelle Regierungschefkonferenz der IBK statt.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68roland.moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914097