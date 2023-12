Mutares hat seit Anfang September um fast 50 Prozent zulegen können. Am Donnerstagabend hat es weitere positive Neuigkeiten für Anleger gegeben: Mutares hat zwei Übernahmen erfolgreich abschließen können. Hier die Details.Zum einen ist Mutares die Übernahme der SRT Group gelungen. Das Unternehmen mit Aktivitäten im Bereich der On-Demand-Zustellung, insbesondere in den Segmenten Essens- und Lebensmittellieferungen, wird als neue Plattform in das Segment Goods & Services von Mutares integriert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...