Vermissen wird sie keiner: Bisher steht eine Jahresperformance von minus 37 Prozent zu Buche und operativ läuft es nicht gut. Es ist Zeit für ProSiebenSat.1, vom MDAX in den SDAX abzusteigen.Seit dem Allzeithoch im November 2015 hat der Medien- und TV-Konzern schon fast 90 Prozent an Börsenwert verloren. In den ersten neun Monaten fiel der Umsatz um rund elf Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Euro, ...

