Mit der CitrinSolar GmbH und der Leef Blattwerk GmbH kommen in der Kalenderwoche 48 gleich zwei neue Emittenten spät im Jahr auf den KMU-Anleihemarkt. CitrinSolar emittiert eine "grüne Anleihe" mit sechsjähriger Laufzeit im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, die jährlich mit 8,00% verzinst wird. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Nach Beendigung des öffentlichen Angebots soll die CitrinSolar-Anleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Die Mittelverwendung aus der Anleihe-Emission dient der Erweiterung der Produktionskapazitäten für Wärmespeicher sowie zur Errichtung eines modernen Verwaltungs- und Dienstleistungszentrums des Unternehmens.

Die Debüt-Anleihe der Leef Blattwerk GmbH hat ein Volumen von bis zu 5 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,00 % verzinst. Die Anleihe kann vom 30.11. bis 14.12.2023 über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt gezeichnet werden. "Wir haben uns entschieden, diesen Schritt jetzt zu machen, weil die Voraussetzungen gegeben sind. Wir bieten Lösungen für viele aktuelle Probleme und haben intern die Strukturen für das Wachstum geschaffen. LEEF ist als prozessorientiertes Unternehmen mit Sitz in Deutschland die ideale Schnittstelle zwischen modernen Anforderungen von Partnern in den Industrienationen und einer Produktion in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...