Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA83013Q6085 Siyata Mobile Inc. 01.12.2023 CA83013Q7075 Siyata Mobile Inc. 04.12.2023 Tausch 7:1

US42309B4023 micromobility.com Inc. 01.12.2023 US42309B6002 micromobility.com Inc. 04.12.2023 Tausch 150:1

AU000000XTE7 HighCom Ltd. 01.12.2023 AU0000309015 HighCom Ltd. 04.12.2023 Tausch 1:1

CA3810832038 Nexus Uranium Corp. 01.12.2023 CA65345P1018 Nexus Uranium Corp. 04.12.2023 Tausch 1:1

CA44812T1021 Hut 8 Mining Corp. 01.12.2023 US44812J1043 HUT 8 Corp. 04.12.2023 Tausch 5:1

CA98420B2003 Ximen Mining Corp. 01.12.2023 CA98420B3092 Ximen Mining Corp. 04.12.2023 Tausch 5:1

GB00B15KXP72 WisdomTree Coffee 01.12.2023 JE00BN7KB557 WisdomTree Coffee 04.12.2023 Tausch 23:1

GB00B15KXS04 WisdomTree Corn 01.12.2023 JE00BN7KB441 WisdomTree Corn 04.12.2023 Tausch 22:1

GB00B15KXZ70 WisdomTree Lean Hogs 01.12.2023 JE00BN7KB771 WisdomTree Lean Hogs 04.12.2023 Tausch 75:1

GB00B15KY104 WisdomTree Natural Gas 01.12.2023 JE00BN7KB334 WisdomTree Natural Gas 04.12.2023 Tausch 1.783:1

GB00B15KY765 WisdomTree Wheat 01.12.2023 JE00BN7KB664 WisdomTree Wheat 04.12.2023 Tausch 46:1

