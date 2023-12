Der DAX zeigt sich am heutigen Freitag weiterhin sehr bullisch und geht wohl mit einer weiteren bullischen Tageskerze aus dem Handel. Die Jahresendrally ist in vollem Gange und im Jahr 2023 besonders stark. Der DAX nimmt bereits Kurs auf die Marke von 16.400 Punkten. Zu beachten ist aber, ob der S&P 500 mitzieht. Der pendelt aktuell weiterhin seitwärts und zeigt kaum noch Aufwärtsdynamik. Zuvor hieß es in der DAX-Analyse nach dem kurzen Rücksetzer: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...