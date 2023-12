Euro Manganese erhält eine 100 Mio. USD schwere Finanzierung für das vielleicht wichtigste Manganprojekt Europas: Chvaletice in Tschechien. First Quantum Minerals muss um die Mine Cobre in Panama bangen wie noch nie, nachdem der Oberste Gerichtshof das Gesetz über den Konzessionsvertrag für verfassungswidrig erklärt hat. Encore Energy verkündet derweil den Start der Uranproduktion in Texas.

