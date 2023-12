Hamburg (ots) -Im Auftrag des Vorsitzenden des NDR Rundfunkrates, Dietmar Knecht, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.Der NDR Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 1. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr genehmigt. Mit dem Wirtschaftsplan 2024 schließt der NDR die aktuelle Beitragsperiode 2021 - 2024 ab und erfüllt damit nach derzeitigem Stand die Vorgabe der Finanzordnung, die Mittelfristige Finanzplanung im Erfolgsplan auszugleichen.Der Ausbau der Digitalisierung, eine umfangreiche Regionaloffensive sowie die Umsetzung des Kulturwandels im NDR sind die zentralen Themen der kommenden Jahre. Diese werden mit zusätzlichem Know-how in allen Direktionen und Landesfunkhäusern inhaltlich vorangetrieben mit dem Ziel, den NDR als zukunftsfähigen Medienanbieter im Norden zu stabilisieren.Dietmar Knecht, Vorsitzender des NDR Rundfunkrates: "Der Norddeutsche Rundfunk wird auch im Jahr 2024 davon profitieren, solide gewirtschaftet zu haben, und kann trotz unsicherer Rahmenbedingungen vertrauensvoll in die Zukunft schauen."Der Rundfunkrat hat sich auch mit der von der BBC initiierten 50:50 Challenge im NDR befasst. Das Projekt ist vor fünf Jahren mit dem Ziel gestartet, dauerhaft ebenso viele Frauen wie Männer auf dem Bildschirm und hinter dem Mikrofon zu etablieren. Nach den Erfolgen der BBC mit dieser Challenge zählen seit dem 1. Mai 2022 offiziell auch Redaktionen aus allen Bereichen des NDR nach dem Vorbild der BBC den Anteil von Frauen und Männern in ihren Formaten. Der Frauenanteil von Protagonisten, Moderatoren, Sprechern, Gästen und Experten insgesamt liegt mittlerweile bei 45 %. Der Anteil der Expertinnen konnte seit Beginn der Challenge von 40 % auf 46 % gesteigert werden. Eine eigens entwickelte Datenbank im NDR trägt dazu bei, insbesondere Expertinnen zu den unterschiedlichsten Wissensgebieten ausfindig zu machen.Dietmar Knecht, Vorsitzender des NDR Rundfunkrates: "Je ausgeglichener das Verhältnis von Frauen und Männern in der Berichterstattung, desto eher ist sie ein Spiegel der Gesellschaft und trägt substanziell dazu bei, das NDR Programm vielfältiger zu gestalten. Die 50:50 Challenge scheint ein geeignetes Instrument zu sein, mehr Geschlechtergerechtigkeit im NDR zu schaffen."Auf der Tagesordnung stand auch turnusmäßig das Thema "Nachhaltigkeit im NDR". Die Rundfunkratsmitglieder haben sich über die erfolgreichen Entwicklungen, aber auch über die zentralen Handlungsfelder informiert. Im Fokus des NDR stehen hier eine weitere Erhöhung der Energieeffizienz und Reduzierung des CO2-Ausstoßes, eine einsparorientierte Immobilienstrategie und Green Production, also Filme umweltschonender zu produzieren.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.deOriginal-Content von: NDR Rundfunkrat/NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165131/5662926