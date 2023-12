EIG, ein führender, global tätiger institutioneller Investor in den Bereichen Energie und Infrastruktur, hat heute bekannt gegeben, dass Abdulaziz Al-Gudaimi in Zukunft als Senior Advisor und Chairman von EIG's Middle East North Africa ("MENA") Operations für das Unternehmen tätig sein wird. Herr Al-Gudaimi, zuvor Executive Vice President of Corporate Development bei Saudi Aramco ("Aramco"), bringt mehr als 38 Jahre an Erfahrungen in der Energiebranche mit. Er wird EIG bei Investitionen und bei der weiteren Expansion in dieser Region strategisch beraten.

"Wir freuen uns sehr, Abdulaziz in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen," sagte R. Blair Thomas, EIG Chairman und CEO. "Seine weitreichende Branchenerfahrung in der Region MENA wird sich für EIG beim Auffinden von neuen Investitionsgelegenheiten in kritische Energieinfrastrukturen bezahlt machen. Und auch für unser Portfolio an Unternehmen, die nun den Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft meistern müssen."

"Ich habe Blair und das EIG Team durch die Partnerschaft mit Aramco kennengelernt, und ich freue mich darauf, sie in dieser Region erfolgreich zu machen," sagte Herr Al-Gudaimi. "Da die Energiewende immer wichtiger wird und für eine bessere Zukunft sorgt, ist EIG gut aufgestellt und kann dank seiner operativen Expertise zahlreiche Chancen realisieren, da die Branche sich derzeit auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Technologie vorbereitet. Ich werde mein Bestes tun, für die Unternehmen von EIG und deren Investoren Mehrwert zu schaffen."

Herr Al-Gudaimi war als Executive Vice President of Corporate Development bei Aramco tätig, bevor er diese Position im Dezember 2022 aufgab. In dieser Funktion verhalf er Aramco durch die Optimierung des Portfolios und eine entsprechende strategische Ausrichtung zu Erfolg in Wachstumsmärkten. Davor hatte Herr Al-Gudaimi zahlreiche andere Führungspositionen bei Aramco inne, darunter Senior Vice President of Downstream und Vice President of Power Systems. Herr Al-Gudaimi ist derzeit als Director of Vision Invest Holding and Saudi Alfransi Bank tätig und davor als Chairman of the Boards of Motiva Enterprises LLC, Arlanxeo, Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company, Aramco Trading Company und Petro Rabigh. Er verfügt über einen BS in Öl-Engineering und einen Master of Business Administration.

Über EIG

EIG ist ein führender, global tätiger institutioneller Investor in den Branchen Energie und Infrastruktur. Am 30. September 2023 verwaltete das Unternehmen $23,0 Milliarden. EIG ist global auf Investitionen im Energiebereich und in Infrastruktur spezialisiert. Während seiner 41-jährigen Geschichte hat EIG in 42 Ländern auf sechs Kontinenten mehr als $45,9 Milliarden in mehr als 400 Projekten investiert. Zu den Kunden von EIG zählen viele große Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und Vermögensfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und unterhält Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

