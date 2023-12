PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag erneut keine gemeinsame Richtung gefunden. Kräftig nach oben ging es in Warschau. In Prag und Budapest gab es nur bescheidene Gewinne, während Moskau moderate Kursabschläge verzeichnete.

Der polnische Wig 20 -Index stieg um 3,19 Prozent auf 2285,98 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 2,77 Prozent auf 76 319,05 Punkte. Deutliche Gewinne verbuchten einige Finanzwerte. So legten PKO Bank Polski bei hohem Volumen um 4,3 Prozent zu. Aktien der Bank Pekao stiegen um 5,2 Prozent.

Sehr fest tendierten auch die Titel des Bergbaukonzerns KGHM mit plus 5,3 Prozent. Aktien von PKN Orlen stiegen um 2,6 Prozent. Der Ölkonzern hatte zuletzt gegen die geplante Einfrierung der Energiepreise in Polen protestiert.

Der tschechische Aktienindex PX beendete den Freitag mit einem Plus von 0,09 Prozent auf 1390,38 Punkten. Gesucht waren vor allem die Aktien der Moneta Money Bank , die um 2,5 Prozent zulegten. Schwach zeigten sich hingegen die Titel des Stromkonzerns CEZ: Sie sanken bei einem höheren Volumen um 0,9 Prozent.

Der ungarische Bux legte um 0,23 Prozent auf 58 010,99 Punkte zu. Die meisten Bux-Schwergewichte zeigten sich wenig verändert. Ein größeres Plus von 2,4 Prozent verbuchten einzig Magyar Telekom .

Der russische RTS-Index verlor zum Handelsende 0,30 Prozent auf 1128,61 Punkte./mik/APA/gl/

