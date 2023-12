Im September 2023 führte eine internationale Gruppe führender nachhaltiger Forstunternehmen die International Sustainable Forestry Coalition ein, um mithilfe des Forstsektors einen Beitrag zum Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten.

Heute ist die ISFC äußerst erfreut, bekannt geben zu dürfen, dass sich Sumitomo Forestry unserer Koalition angeschlossen hat.

Das in Tokio (Japan) ansässige Unternehmen Sumitomo Forestry ist ein weltweit respektierter Branchenführer im Forstsektor mit einer langjährigen und ehrenvollen Tradition. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins siebzehnte Jahrhundert zurück, als die Familie Sumitomo eine Kupfermine im Süden von Japan eröffnete, um Holz als Brennstoff und für die Bauindustrie zu beschaffen. Heutzutage ist das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Forst-Holz von der Forstverwaltung bis hin zur Holzverarbeitung, dem Holzhandel, der Holzbauweise und Stromerzeugung aus Biomasse tätig. Das Unternehmen verfolgt eine langfristige Vision für die Rolle des Forstsektors im Hinblick auf eine entcarbonisierte Gesellschaft.

Sumitomo Forestry verwaltet nachhaltig bewirtschaftete Wälder in Japan, Indonesien, Neuseeland und Papua-Neuguinea. Der Konzern fertigt Baumaterialien auf Holzfaserbasis und betreibt weltweit Holzbaubetriebe.

Dr. David Brand, Convening Chair of the ISFC, erläuterte: "Sumitomo Forestry bringt einen Reichtum an Erfahrungen in die Gruppe ein und steht vollständig im Einklang mit unseren Prinzipien, wobei wir alle danach streben, den Übergang zu einer Kreislauf-Bio-Ökonomie und nachhaltigen Landnutzungssystemen zu unterstützen, die zur Milderung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel sowie der Naturerhaltung beitragen."

Toshiro Mitsuyoshi, President of Sumitomo Forestry, erklärte: "Die Beschleunigung der nachhaltigen Forstwirtschaft und die Förderung von Holzprodukten und der Holzbauweise spielen eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung der Dekarbonisierung. Durch die Aufnahme in die ISFC können wir gemeinsam dazu beitragen, dass der Wert von Holzprodukten und nachhaltigen Forstwirtschaftspraktiken anerkannt wird und dies zur vorherrschenden Meinung wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der ISFC bei der Gestaltung einer nachhaltigen Gesellschaft und darüber hinaus."

