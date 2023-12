Baden-Baden (ots) -Filmkomponist erhält Auszeichnung für Musik zu "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel" (ZDF/Provobis Film/Mia Film)Marvin Miller gewinnt den mit 5.000 Euro dotierten Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik 2023. Er erhält die Auszeichnung für seine Komposition zum ZDF tivi Film "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel". Die siebenköpfige Fachjury lobte die Musik, die handwerklich fantastisch komponiert sei und dem Film einen starken Mehrwert schenke. Die Preisverleihung findet heute Abend (1. Dezember 2023) im Rahmen des TeleVisionale Film- und Serienfestivals Baden-Baden statt.JurybegründungDie Jury begründet ihre Wahl: "Marvin Millers Musik zum ZDF tivi Film 'Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel' begleitet die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer virtuos durch den Film. Miller gelang ein kunstvoll komponierter, von orchestralen Farben schillernder Score. Er überzeugt in der Gestaltung und im Umgang seiner Musik im Kontext des anspruchsvollen Abenteuer-/ Fantasy-Genres. Die vielen genretypischen, musikalischen Wechsel zwischen expressiven Themen, einfühlsamem Underscoring, Slapstick und Action Cues sind handwerklich sehr gut gestaltet. Es gelingt Miller, ausdrucksvoll zum Bild zu komponieren und der Musik eine dramaturgische Funktion einzuräumen. Über die abwechslungsreich eingesetzten orchestralen Farben setzt Miller darüber hinaus auf mittelalterliche Klangfarben und auf den Einsatz fernöstlicher Instrumente. So verortet der Komponist mit seiner Musik die Handlung in die bunte und vielschichtige Märchenwelt, die der Film erzählt. Der Score entfesselt Emotionen auf der Stimmungs- und Gefühlsebene und unterstützt die Handlung in besonderem Maße."Jurymitglieder waren: Prof. Fola Dada (Dozentin, Sängerin, Komponistin), Dr. Irene Klünder (SWR), Prof. Nanna Schmidt (Universität der Künste, Berlin), Bernd Künzig (SWR), Prof. Dr. Thorsten Lorenz i. R. (PH Heidelberg), Fabian Zeidler (Gewinner des Rolf-Hans Müller Preises 2022), Max-Peter Heyne (MFG).Der KomponistDer Filmkomponist Marvin Miller wurde 1988 in Augsburg geboren und beteiligte sich zu Beginn seiner Karriere an mehreren Kurzfilmen. Gemeinsam mit Ralf Wengenmayr komponierte er die Filmmusik zum TV-Heimatkrimi "Die Tote aus der Schlucht" (2014) sowie zu Denis Gansels Kinderbuchverfilmung "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" (2018) und zu "Ballon" (2018) von Michael "Bully" Herbig. Für die Musik zu "Ballon" wurden die beiden gemeinsam für den Deutschen Filmpreis 2019 nominiert. Miller komponierte auch für diverse weitere Filmprojekte wie Ilker Çataks "Es gilt das gesprochene Wort" (2019) und "Das Lehrerzimmer" (2023). Letzteres wurde beim Deutschen Filmpreis 2023 in der Kategorie Beste Filmmusik nominiert.Rolf-Hans Müller Preis für FilmmusikMit dem Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik werden seit 1992 Nachwuchskomponist:innen für ihre herausragende Filmmusik geehrt. Gestiftet wird der vom Südwestrundfunk ausgerichtete Preis je zur Hälfte von der Rolf-Hans Müller Stiftung Baden-Baden und der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Rolf-Hans Müller war als Dirigent, Komponist und Arrangeur dem früheren SWF (heute SWR) jahrelang eng verbunden. Bisherige Preisträger:innen sind: Fabian Zeidler (2022), Michael Künstle (2021), Richard Ruzicka (2018), Julian Maas und Christoph M. Kaiser (2016), Martina Eisenreich (2014) Daniel Sus (2012), Rainer Bartesch (2010), Natalia Dittrich (2008), Marco Hertenstein (2006), Karim Sebastian Elias (2004), Florian Appl (2002), Johannes Kobilke (2000), Jörg Lemberg (1998), Ralf Wienrich (1996), Frank Loef (1994) und Nikolaus Glowna (1992).Weitere Informationen unter:http://swr.li/rolf-hans-mueller-preis-fuer-filmmusik-2023-fuer-marvin-miller und Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik (https://www.swr.de/unternehmen/rolf-hans-mueller-preis-fuer-filmmusik-100.html#:~:text=Der%20Rolf-Hans%20M%C3%BCller%20Preis,Kurzfilme%20und%20Fernsehspiele%20vertont%20haben)Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Pressekontakt: Lisa Gerhardt, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5662960