DJ INDEXÄNDERUNG/TAG Immobilien steigen in Stoxx-600 auf

ZUG (Dow Jones)-- Die Aktie von TAG Immobilien wird im Zuge der regulären Quartalsüberprüfung der Indizes des Indexbetreiber Stoxx Ltd in den Stoxx-600-Index aufgenommen. Daneben steigen weitere 6 Aktien aus Europa in den Index auf, 7 müssen dafür Platz machen. Die beschlossenen Änderungen werden zum Handelsstart am 18. Dezember umgesetzt. Keine Änderungen gibt es erwartungsgemäß in den beiden europäischen Auswahlindizes Euro-Stoxx-50 bzw. Stoxx-50.

Nachfolgend eine Auflistung der Änderungen im Stoxx-600:

+ STOXX-600 AUFNAHME - Adevinta - Banco Comercial Portugues- Cranswick - Swissquote - TAG Immobilien - Vallourec - Zealand Pharma ENTNAHME - Ams-Osram - CNH Industrial - Energean - Genus - Kindred Group - NEL - Nordic Semiconductor ===

