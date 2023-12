Freiburg (ots) -



Am Sonntag ist es wieder soweit: Menschen machen es sich daheim gemütlich, knabbern Weihnachtsplätzchen, nippen an einer heißen Tasse Tee, stimmen gemeinsam Lieder an - und tauchen wohlig ein in diese besondere Zeit. Doch angesichts der Weltlage dürfte es dem ein oder der anderen schwerfallen, in Stimmung zu kommen. Wir dürfen die Augen vor Krisen, vor Ungerechtigkeit und Not nicht verschließen - aber wir sollten es zeitweise tun, um nicht im Strudel schlechter Nachrichten unterzugehen. Wir tragen mit unserem Verhalten im Kleinen dazu bei, ob und wie es im Großen gelingt. Wir haben es selbst in der Hand: Wir können dem letzten Hoffnungsfunken beim Verglimmen zusehen - oder ihn nutzen, um selbst ein Licht zu sein in dunkler Nacht. Nicht nur, aber gerade zur Adventszeit. https://mehr.bz/bof8719



