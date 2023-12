Der Index, der die Lieblingswerte der Leser vereint, hat seit der Auflegung ordentlich performt. Und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ende Oktober 2022 hat DER AKTIONÄR den Community Index auf den Markt gebracht. Die Leser durften an der Ausgestaltung des Index teilnehmen. In zwei Abstimmungsrunden kristallisierten sich dann die zehn beliebtesten Aktien heraus, die seither den Index ausmachen. Mit 13 Prozent seit Auflegung liegt der Index zwar hinter dem DAX, der in diesem Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...