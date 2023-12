Datagroup agiert als einer der führenden Full-IT-Outsourcing-Dienstleister in Deutschland am digitalen Puls der Zeit. Mit der Cloud Enabling Platform CORBOX bietet die Gesellschaft ihren Kunden eine modulare Komplettlösung für das IT-Outsourcing an, mit der alle wesentlichen IT-Aufgaben in mittelständischen Unternehmen abgedeckt werden. DER AKTIONÄR sprach mit Vorstand Andreas Baresel über die aktuelle operative Entwicklung, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die Buy-and-Build-Strategie und ...

