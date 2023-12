Die US-Zentralbank Fed könnte ihre Geldpolitik nach Worten ihres Vorsitzenden Jerome Powell durchaus weiter straffen. Es wäre verfrüht, die Geldpolitik als hinreichend restriktiv zu bezeichnen oder sogar auf Zinssenkungen zu spekulieren, sagte Powell am Freitag vor Studenten in Atlanta. Den Börsianern war es egal. Sie schickten die Renditen auf Talfahrt und die Immo-Aktien nach oben."Wir sind bereit, unsere Politik weiter zu verschärfen, wenn es angebracht erscheint", sagte Powell wie schon in den ...

