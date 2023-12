HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5049/ Harry Miltner widmete sich nach fast zwei Jahrzehnten im Profisport - Eishockey und Fußball - dem Sportjournalismus bei u.a. The Associated Press, Reuters und sogar der SportWoche. Der Agenturchef ist mit seiner HM Sports weltweit tätig und betreibt mit formelaustria.at ein Portal von dessen Reichweite selbst wir als grösster Player im Börsebereich nur träumen können. Harry hat seine Träume immer wieder verwirklicht und jetzt zB mit dem Buch "Helden der Ringe". Es blickt auf und hinter die Kulissen jener 16 österreichischen Piloten, die den Sprung in die Formel 1 schafften. Wieviele hättet Ihr gewusst? Der Podcast gibt Antworten und das Buch braucht jetzt F1-Fan in Österreich ....

