Ein kluger langfristiger Kauf: Diese Aktie ist wie eine Call-Option auf einen potenziellen Rohstoff-Superzyklus

Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) ist einer der Hauptakteure in der Platingruppenmetallbranche. Das Unternehmen besitzt und betreibt zwei der größten Platinminen weltweit.

Das Unternehmen ist hauptsächlich in Südafrika, Bushveld Ingeneous Complex, tätig. Südafrika hält 80 % der weltweiten Platinreserven in Bushveld.

Trotzdem betreibt Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) Bergbau- und Recyclingbetriebe in den USA. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den letzten Jahren in den Lithium- und Nickelmarkt eingestiegen und hat Vermögenswerte in Europa gekauft. Sie machen jedoch nur einen winzigen Bruchteil des Umsatzes und des Gewinns des Unternehmens aus.

Trotz sinkender Platin-Preise verfügt das Unternehmen über solide Bilanzen, zahlt solide Dividenden und ist im Vergleich zu seinen historischen Multiplikatoren und Branchenkollegen definitiv unterbewertet.

Lohnt sich Platin als Geldanlage?

Wie alle Industriemetalle leiden auch die Platingruppenmetallbranche unter ähnlichen Problemen: mangelnde Kapitalinvestitionen, sinkende Erzgehalte und Mangel an qualifiziertem Personal. Umgekehrt erwarten wir, dass die Nachfrage weiter steigen und sich damit das Defizit vergrößern wird.

Platin hat im Vergleich zu Palladium und Rhodium die vielfältigste Nachfrage. 35 % werden von der Technologie- und Energieindustrie verwendet, 20 % von Schmuck, 40 % von Automobilherstellern und 1 % von Brennstoffzellen. Die Automobilindustrie verbraucht weltweit 85 % Palladium und 90 % Rhodium. Die restlichen Mengen verteilen sich auf Technologie-, Energie- und Schmuckunternehmen.

Es wird erwartet, dass das Platin- und Palladiumdefizit 2024 zunehmen wird. Haupttreiber auch hier: die Automobilindustrie.

Autos mit Verbrennungsmotor werden länger bleiben, als von den Befürwortern sauberer Energie erwartet.

Um umweltverträglich zu sein, sind sie mit Abgaskatalysatoren ausgestattet, die große Mengen an PGM verbrauchen. Mangelnde Kapitalinvestitionen schränken derzeit die Angebotsseite ein.

Darüber hinaus dominieren zwei Länder den PGM-Markt: Russland (Palladium) und Südafrika (Platin und Rhodium). Russische Palladiumexporte wurden nicht sanktioniert!

Einige Minen befinden sich jedoch in der Pflege und Wartung, und das Recycling ist immer noch schwach. Südafrika hat tiefgreifende wirtschaftliche und politische Probleme, die sich stark auf die Bergbauindustrie auswirken. Das Hauptproblem sind die Kürzungen der Stromversorgung, die von ESCOM (dem nationalen Versorgungsunternehmen) vorgenommen werden.

Wie wir Eingangs bereits erwähnt haben, stammen mehr als zwei Drittel des weltweiten Platins aus dem Bushveld-Komplex in Südafrika. Die nachfolgende Grafik stammt aus der aktuellen Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU)-Präsentation:

Die obige Grafik zeigt, dass es in den kommenden Jahren voraussichtlich die PGM-Angebotsklippe erreichen wird.

Die Lebensdauer einiger der größten PGM-Minen weltweit wird nach 2025 deutlich schrumpfen, es sei denn, es gibt neue bemerkenswerte Entdeckungen.

Wie wir alle wissen erfordert die Erschließung einer neuen Mine von Grund auf in der Regel mehr als zehn Jahre.

Sibanye Sillweiter auf einen Blick

Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) besitzt mehrere Minen in Südafrika. Marikana ist die zweitgrößte Platinmine der Welt, während Rustenburg die fünftgrößte ist. Die nachstehende Grafik enthält einige Details zu den Sibanye-Reserven und der Ressourcenbasis:

Quelle: Präsentation von Sibanye Stillwater

Wie Sie vielleicht wissen ist Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) ein diversifizierter PGM-Miner.

57 % des Umsatzes stammen aus dem PGM-Bergbau, 22 % aus dem Goldabbau und 20 % aus dem Schrottrecycling. Geografisch verteilt sich der Umsatz auf Südafrika (65 %), die USA (33 %) und Europa (2 %).

Die südafrikanischen PGM-Betriebe halten 31,4 % der Reserven und die US-amerikanischen PGM-Betriebe 26,3 %. Der Rest wird auf die Goldbetriebe verteilt. Die Ressourcen sind diversifizierter. PGM (USA und Südafrika zusammen) liegt jedoch bei 67 %. Das Unternehmen besitzt einige Uran-, Zink-, Kupfer- und Lithiumprojekte, obwohl ihr Beitrag zum Gewinn zumindest vorerst vernachlässigbar ist.

Jochen Staiger von Rohstoff TV erklärt Ihnen in dem nachfolgenden Video, warum Sibanye für die Zukunft bestens aufgestellt ist:

Wie Sie erfahren haben sind die wichtigsten Umsatztreiber die Minen Marikana und Rustenburg sowie die US-Recyclingsparte. Zusammen tragen sie 66 % zum Umsatz des Unternehmens bei.

Die restlichen 34 % stammen aus anderen PGM-Betrieben und dem Goldbergbau in Südafrika.

Erwähnenswert ist die 50,1-prozentige Beteiligung von Sibanye an DRD-Gold!

DRD-Gold (WKN: A0MXRT) ist auf die Rückgewinnung von Restgold aus Tailings spezialisiert.

DRD-Gold verfügt über drei Minen: Ergo, City und Knight. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen 3,0 Mio. Unzen Reserven und 4,9 Mio. Unzen Ressourcen. Die jährliche Goldproduktion von DRD beläuft sich auf 178.919 Unzen mit einem AISC von 1.528 $/Unze.

Übersicht über die Quartalszahlen

Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 23 ein bereinigtes EBITDA von 776 Mio. $, verglichen mit 1.465 Mio. $ im ersten Halbjahr 22.

Der Umsatz von Sibanye ging aufgrund sinkender PGM-Preise zurück wie wir der Grafik aus der Unternehmenspräsentation entnehmen können:

Quelle: Unternehmenspräsentation

Die Gold-Projekte und die Zahlen dazu

Die Goldproduktion von Sibanye blieb im Jahresvergleich stabil, auch wenn sie im Quartalsvergleich etwas zurückgegangen ist

Das Unternehmen produzierte im ersten Quartal 6.148 kg Gold (216.864 oz), im zweiten Quartal 6.733 kg Gold (237.499 oz) und im dritten Quartal 6.366 kg Gold (224.544 oz).

Quartalsergebnisse von Sibanye Stillwater Quelle: Unternehmenspräsentation

Drei Minen, Driefontein, Kloof und Beatrix, wiesen im Quartalsvergleich eine geringere Untertageproduktion auf, was zu einer geringeren Gesamtproduktion führte.

Trotz des steilen Bärenmarktes für Platinmetalle konnte Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) auch hier herausragende Zahlen abliefern:

Kroondal und Platinum Mile erzielten höhere 4E-Produktionszahlen (Platin, Palladium, Rhodium, Gold) als im zweiten Quartal. Die Ruthenium- und Iridiumproduktion stieg in den Minen im Quartals- und Jahresvergleich.

Die Vorzeigeprojekte von Sibanye sind Marikana und Rutenberg, die 81,0 % der südafrikanischen PGMs von Sibanye produzieren.

Ergebnisse von Sibanye Stillwater Quelle: Unternehmenspräsentation

Wir entnehmen der obigen Grafik das Rustenburg im dritten Quartal 182.000 Unzen 4E produziert hat. Dies entspricht einem Wachstum von 9,6 % gegenüber dem Vorquartal und 1,6 % gegenüber dem Vorjahr.

Auch Marikana erzielte ein ähnliches Produktionswachstum:

5,6 % im Quartalsvergleich und gar 12,7 % im Jahresvergleich!

Wenn man genauer ins Detail schaut, haben sich die Produktionszahlen aller 4E-Metalle im Quartals- und Jahresvergleich verbessert. Die Gesamtzahlen für 6E (4E + Iridium und Ruthenium) zeigen ein konstantes Wachstum für die letzten sechs Quartale.

Werfen wir einen kurzen Blick auf das Recyclinggeschäft:

Die Einnahmen aus dem Recycling sind in den letzten Quartalen rückläufig. Im dritten Quartal 23 erreichten sie ein Rekordtief von 189 Millionen Dollar und lag damit deutlich unter dem Durchschnitt der vorangegangenen Quartale. Der Hauptgrund ist der geringere tägliche Input, der im dritten Quartal durchschnittlich 9,5 Tonnen betrug. Diese Zahl ist um 46% niedriger als im dritten Quartal 22.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Das Unternehmen ist im Vergleich zu seinen Mitbewerbern extrem günstig!

Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) ist und bleibt ein wichtiger Akteur in der Nischenbranche des PGM-Bergbaus!

Das Unternehmen besitzt und betreibt zwei der größten Platinminen weltweit.

Trotz der rückläufigen PGM-Preise bleibt das Unternehmen profitabel und verfügt über eine gesunde Bilanz.

Obendrein schüttet Sibanye-Stillwater (WKN: A2P0BU) Dividenden mit respektablen Renditen von 7,2 % aus.

Wie sagte Warren Buffett so schön:

"Gelegenheiten kommen unregelmäßig. Wenn es gerade Gold regnet, stell einen Eimer vor die Tür und keinen Fingerhut."

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) ist eine dieser Gelegenheiten!

Der freie Fall der Aktien der PGM-Minenbetreiber bietet Ihnen derzeit die Möglichkeit auf einen sehr günstigen Einstieg!

Bedenken Sie:

Zu früh oder zu spät zur Party zu kommen, kostet Geld.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.sibanyestillwater.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

