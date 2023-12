Bei LEG Immobilien geben momentan eindeutig die Bullen den Ton an. Immerhin gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 4,80 Prozent. An zwei der fünf Sitzungen ging es für den Titel nach oben. Ganz besonders bemerkenswert war dabei der Freitag mit einem Plus von 4,38 Prozent. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye? Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...