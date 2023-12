Börsen News: Bayer & Walt Disney - kommen die Mega-Turnarounds?

Für Anleger kann das Wetten auf Turnarounds besonders spannend sein, da diese natürlich das Potenzial für hohe Renditen bieten. Turnarounds beziehen sich auf Unternehmen, die nach einer Phase der Schwäche oder des Misserfolgs eine signifikante Verbesserung zeigen. Das Unternehmen entwickelt sich wieder besser, der Aktienkurs springt an. Solche Investitionen bergen für Anleger die Chance, Anteile zu relativ niedrigen Preisen zu erwerben und von einer anschließenden Erholung zu profitieren.

Jedoch sind diese Wetten ebenfalls mit hohen Risiken verbunden. Die Schwierigkeit liegt darin, Unternehmen korrekt zu identifizieren, die wirklich eine Wende schaffen und nicht in dauerhaften Schwierigkeiten verbleiben. Fehleinschätzungen können zu erheblichen Verlusten führen. Außerdem sind solche Investitionen oft langfristiger Natur und erfordern Geduld. Denn nicht jedes Unternehmen schafft den Turnaround, mitunter ist die Schwächephase der Anfang vom Ende.

Die Bayer Aktie machte in den letzten Jahren keine Anleger glücklich. Das deutsche Traditionsunternehmen ist das Paradebeispiel für strategische Fehlentscheidungen, bürokratische Strukturen, eine operative Schwerfälligkeit und juristische Risiken.

Demgegenüber kam auch die Walt Disney Aktie massiv unter die Räder. Schwächelndes Wachstum, Filmstreiks und harte Konkurrenz im Streaming- und Filmgeschäft machen dem ältesten Unterhaltungskonzern der Welt Probleme.

Doch wie stehen die Chancen auf einen lukrativen Turnaround bei Bayer und Walt Disney?

Bayer Aktie kaufen oder verkaufen?

Über die Bayer Aktie wurde in den letzten Wochen viel gesprochen und geschrieben. Denn das DAX-Schwergewicht erlebt eine desaströse Entwicklung. Der Aktienkurs fiel im laufenden Jahr um rund 37 %. Rückblickend verlor die Bayer Aktie in den letzten fünf Jahren die Hälfte ihres Werts. Der Abwärtstrend ist intakt, das Unternehmen auch operativ stark angeschlagen. Ein Blick auf den langfristigen Chart sagt wohl alles. Denn die Bayer Aktie notiert aktuell auf dem gleichen Stand wie im Jahr 1997. Eine Bodenbildung findet noch nicht statt, der Abwärtsdruck blieb bis zuletzt hoch.

Doch hat die Bayer Aktie Turnaround-Potenzial? Zunächst einmal ist Bayer ein Traditionskonzern, der in der Agrarwirtschaft hohe Relevanz hat. Denn Crop Science ohne Bayer - das ist im Jahr 2023 immer noch kaum vorstellbar. Zugleich könnte eine Aufspaltung des Unternehmens Wertschöpfungspotenzial freisetzen, obgleich zuletzt auch Probleme hinsichtlich der Machbarkeit offenkundig wurden. Die Bayer Aktie ist zugleich günstig bewertet, doch dies hat eben auch gute Gründe.

Denn es gibt mannigfaltige Risiken. Bayer und Monsanto - das führte zu einem gigantischen Imageschaden, der bis heute finanzielle negative Auswirkungen hat. Denn kontinuierlich gibt es neue Gerichtsverfahren und Strafen, die diesbezüglichen Abschreibungen sind gigantisch. Zugleich läuft der Patentschutz für wichtige Medikamente in diesem Jahrzehnt aus. Die Pipeline ist schwach, erst kürzlich floppte der eigentliche Hoffnungsträger, der Milliarden-Umsätze generieren sollte, in der entscheidenden Studie. Zugleich ist Bayer auch bilanziell stark angeschlagen, was Fantasie hinsichtlich spannender Zukäufe zunichtemacht. Denn die Nettofinanzverschuldung liegt mit über 38 Milliarden $ deutlich über der Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bayer ist hoch verschuldet.

Walt Disney Aktie kaufen oder verkaufen?

Seit Jahresbeginn läuft die Walt Disney Aktie seitwärts. Im letzten Monat erholte sich die Walt Disney Aktie um rund 6 %. Charttechnisch scheint die Bodenbildung vollendet. Hier hat die Disney Aktie zuletzt einen ersten Aufwärtsimpuls gesetzt. Sofern jetzt das Supportniveau bei rund 91-92 $ hält, könnten die Bullen als Nächstes den Angriff auf die 100 $ wagen.

Doch ist ein langfristiger Turnaround wirklich wahrscheinlich? Operativ hat sich Disney in den vergangenen Jahren in das Streaming vorgewagt, ein schwieriger, aber zukunftsträchtiger Markt. Das Wachstum verlief zunächst explosiv, schwächte sich dann deutlich ab. Die Ausgaben sind weiterhin hoch, Rentabilität nicht vorhanden. Walt Disney wird hier unter Beweis stellen müssen, dass das Unternehmen mit dem Streaming wirklich Geld verdienen kann.

Doch auch darüber hinaus eckte Walt Disney zuletzt immer wieder an. Sei es durch politische Streitigkeiten, der Konfrontation mit Elon Musk oder Diskussionen über die Woke-Politik des Unternehmens. Die Zukunft von Walt Disney entscheidet sich in den kommenden Jahren. Bei einem überschaubaren Wachstum ist die Bewertung zwar nicht übermäßig teuer, aber eben auch nicht günstig.

Das Unternehmen muss es nun schaffen, die starken Marken erneut positiv einzusetzen und weiteres Wachstum zu erschließen. Hoffnung darauf machen die Unterhaltungsparks, die für Disney einen hohen Free Cashflow generieren, der dann wiederum gezielt für Investitionen eingesetzt werden kann.

AltIndex-Daten offenbaren dennoch einen schwächelnden Geschäftsausblick, während das Sentiment stark bearish tendiert. Damit gibt der AI-Score aktuell ein Sell-Rating. Fundamental sehen die alternativen Daten somit noch keinen Turnaround bei Walt Disney.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.