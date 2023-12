© Foto: picture alliance/pressefoto_korb/Micha Korb - pressefoto_korb picture alliance/pressefoto_korb/Micha Korb



Durch einen weiteren Rückschlag bewegt sich der Aktienkurs des Pharmariesen in Richtung des Corona-Tiefs. Ein weiterer Ausverkauf droht.Profiteur der Pandemie Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Mitte März 2020 begann der Stern des Pharmariesen Pfizer, der mit dem deutschen Partner BioNTech den Impfstoff Comirnaty auf den Weg brachte, zu leuchten. Milliardenumsätze waren für die nächsten Jahre vorprogrammiert und am Kapitalmarkt rissen sich Anleger um die Papiere der Vakzin-Hersteller. So explodierte der Kurs der Pfizer-Aktie bis zu seinem Allzeithoch Ende Dezember 2021 um über 130 Prozent auf 61,71 US-Dollar. Mit Nachlassen der Corona-Pandemie und einer zunehmenden Impfmüdigkeit der …