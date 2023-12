Mit einem kräftigen Anstieg endete für Ballard Power die vergangene Börsenwoche. Schließlich legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 6,92 Prozent zu. vier der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Gewinnen. Dabei kletterte Ballard Power am Freitag mit einem Plus von 4,23 Prozent am stärksten. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen? Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Weil sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...