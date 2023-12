Es war eine sehr schlechte Woche für die BYD Aktie: Schon am Freitag der Vorwoche begann der Aktienkurs des chinesischen Tesla-Konkurrenten dynamischer zu fallen, nach leichten Abgaben in den Tagen zuvor. Seitdem ging es für die Elektroauto-Aktie an der Börse in Hongkong in den sechs letzten Handelstagen von 240,40 Hongkong-Dollar auf bis zu 202,20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...