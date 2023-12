Nach dem extrem starken November am deutschen Aktienmarkt rechnen viele Anleger mit einer Fortsetzung der Rekordjagd. Die 9,5 Prozent im abgelaufenen Monat waren der zweitstärkste November-Gewinn in der Historie des DAX und das kräftigste Monatsplus in diesem Jahr. Doch es gibt auch mahnende Stimmen. Die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt ist in vollem Gange. Angetrieben von Erwartungen auf ...

