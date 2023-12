DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone Biologic: Kann eine Schädigung des Rückenmarks geheilt werden?

Frankfurt (pta/03.12.2023/10:00) - Wissenschaftler und Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt verfolgen das hehre Ziel, Patienten mit Rückenmarksverletzungen dabei zu unterstützen, wieder zu gehen oder ihre Mobilität zurückzuerlangen. Die gute Nachricht ist: In den letzten Jahren wurden einige innovative Therapieansätze erfolgreich in Laborstudien getestet und nun weiter erforscht. Ein Beispiel dafür ist die auf Exosomen basierende regenerative Behandlung von NurExone Biologic Inc (ISIN: CA67059R1091).

Rückenmarkstherapie mit Exosomen, Stammzellen oder Peptiden?

Eine Rückenmarksverletzung (SCI) ist eine Schädigung des Bündels von Nerven und Nervenfasern, die Signale vom Gehirn senden und empfangen. Diese Schädigung kann zu vorübergehenden oder dauerhaften Veränderungen von Gefühl, Bewegung, Kraft und Körperfunktionen unterhalb der Verletzungsstelle führen. Es gibt keine Heilung für Menschen mit SCI, vor allem weil sich das zentrale Nervensystem nicht regeneriert.

Die aktuellen Forschungsrichtungen für SCI¹ konzentrieren sich auf folgende Bereiche:

* Neuroprotektion: Verhinderung des Zelltods und Schutz der überlebenden Neuronen vor weiteren Schäden. * Reparatur und Regeneration: Stimulierung der Selbstreparatur des Rückenmarks und Anregung des Nachwachsens von Nervenfasern. * Neuroplastizität: Wiedererlernen von Schaltkreisen des zentralen Nervensystems zur Wiederherstellung von Körperfunktionen und zur Bildung neuer neuronaler Verbindungen. * Zellbasierte Therapien: Ersetzen von geschädigten Nerven- oder Stützzellen durch andere Zelltypen, einschließlich Stammzellen.

Ein anderer Ansatz, der die Regeneration nutzt, wird von dem Biotech-Unternehmen NervGen (ISIN: CA64082X2032) verfolgt. NervGen widmet sich der Entwicklung innovativer Behandlungen, die das Nervensystem in die Lage versetzen, sich nach einer Schädigung selbst zu reparieren².

NurExone hingegen entwickelt eine regenerative Therapie, die im Labor bereits hervorragende Ergebnisse gezeigt hat, was ein starker Indikator für einen möglichen Erfolg beim Menschen ist. Die ExoTherapy-Plattform des Unternehmens nutzt Exosomen zur Förderung der Neuroregeneration, der Neuverdrahtung und der Erholung des Rückenmarks. Das erste Medikament des Unternehmens, ExoPTEN, bei dem Exosomen mit einer kleinen interferierenden RNA (siRNA) beladen werden, wird in der renommierten Zeitschrift Nature erläutert. ExoPTEN wird nichtinvasiv (intranasal) verabreicht und hemmt die Produktion des PTEN-Proteins, das die Regeneration verhindern kann. Darüber hinaus besitzen die Exosomen entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen, ein günstigeres Umfeld für die Genesung an der Stelle der Schädel-Hirn-Verletzung zu schaffen.

Dieses erste in der Entwicklung befindliche Medikament zielt auf die Genesung nach akuten Rückenmarksverletzungen ab. Um den komplexen Bereich der chronischen Rückenmarksverletzungen zu erschließen, hat NurExone sich für eine Zusammenarbeit mit Inteligex Inc. entschieden - ein Unternehmen, das sich auf die Stammzelltherapie spezialisiert hat. Die Entwicklung einer Hybridtherapie wird durch einen Zuschuss des europäischen Eureka-Programms beschleunigt, der von der israelischen Innovationsbehörde ("IIA") gewährt wird. Die Zusammenarbeit zwischen NurExone und Inteligex wird durch das umfassende Fachwissen von Inteligex-Gründer und CEO³, Professor Michael Flemmings³, unterstützt, dessen Forschung sich auf die molekularen Mechanismen von Rückenmarksverletzungen konzentriert.

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada

Quellen: ¹ https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/spinal-cord-injury ² https://nervgen.com/about/ ³ https://surgery.utoronto.ca/faculty/michael-fehlings #: :text= Er%20ist%20gegenwärtig%20ein%20Professor,ein%20Senior%20Wissenschaftler%20am%20the

