Mainz (ots) -Am elften Spieltag der Fußball-Bundesliga, trafen der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund zuletzt aufeinander - nun kommt es drei Wochen später im Achtelfinale des DFB-Pokals zu einer Neuauflage dieser Begegnung. Das ZDF überträgt am Mittwoch, 6. Dezember 2023, 20.15 Uhr, live aus Stuttgart. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem langen Fußball-Abend im Zweiten.Bis 23.30 Uhr ist "sportstudio live" am Mittwoch, 6. Dezember 2023, im ZDF auf Sendung. Das Live-Spiel kommentiert ZDF-Reporter Martin Schneider, als ZDF-Fußball-Experte ist der ehemalige Bundesliga-Profi Hanno Balitsch dabei. Im Anschluss an die Live-Übertragung folgen die Zusammenfassungen diese drei Achtelfinals: Bayer Leverkusen - SC Paderborn, 1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt und Hertha BSC - Hamburger SV.In der Fußball-Bundesliga gewann der VfB Stuttgart am 11. November 2023 verdient mit 2:1 gegen den BVB. Wie das zweite Aufeinandertreffen der Ligakonkurrenten drei Woche später verläuft, das ist auch im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu verfolgen.Das DFB-Achtelfinale im ZDF wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.