DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Grünes Lithium: Wie funktioniert das DLE-Verfahren? CleanTech Lithium, Standard Lithium und Albemarle

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/03.12.2023/11:00) - Lithium ist einer der wichtigsten Hoffnungsträger, welche es bei der Bekämpfung des Klimawandels gibt. Hintergrund sind Lithium-Ionen-Batterien, welche die Elektromobilität möglich machen. Doch der Abbau von Lithium sieht sich auch Kritik ausgesetzt. Vor allem wegen des hohen Wasserverbrauchs und Umweltauswirkungen. Eine moderne Technologie soll nun eine saubere Lithiumproduktion ermöglichen. Die Rede ist von der Direct Lithium Production (DLE). "Die Einführung von Technologien zur direkten Lithiumextraktion hat das Potenzial die Versorgung mit Lithium aus Soleprojekten erheblich zu steigern", heißt es in einem Report von Goldman Sachs. Demnach ist durch das DLE-Verfahren eine deutliche effektivere, wassersparende und nachhaltigere Lithiumproduktion möglich.

Grundlage des Prozesses ist das Pumpen von Sole in eine Aufbereitungsanlage. In dieser wird Harz oder ein Adsorptionsmaterial verwendet, um das Lithium aus der Sole zu extrahieren. Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten: Die verbrauchte Sole wird entweder in die Grundwasserleitung des Beckens zurückgeleitet, oder es wird das Verfahren mit Verdunstungsteichen genutzt. Es gibt also unterschiedliche Herangehensweise und Prozesse rund um die DLE - und mehrere Unternehmen, welche diese nutzen wollen, um grünes Lithium für die Elektromobilität zu produzieren.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) - DLE in den chilenischen Anden

Das britische Unternehmen will die direkte Lithiumextraktion bei zwei Projekten in den chilenischen Anden nutzen. "Dieser Ansatz hat den entscheidenden Vorteil, dass er einen Weg zu einer saubereren Lithiumproduktion mit den geringsten Umweltauswirkungen eröffnet und damit einen starken Marktvorteil schafft", ist auf der Website von CleanTech Lithium zu lesen. Das Explorationsunternehmen entwickelt zwei Lithiumvorkommen mit weiteren Explorationsstandorten im Lithium-Dreieck in Südamerika.

Laut der Aussage des Unternehmens hat dieses eine besonders nachhaltige und effektive Art der DLE entwickelt: "Die Wiedereinleitung der Sole in den Grundwasserleiter ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zwischen dem DLE-Verfahren von CleanTech und anderen Lithiumproduzenten, die Verdunstungsteichverfahren verwendet. Darüber hinaus bietet unsere DLE-Technologie eine höhere Ausbeute und Reinheit als andere Formen der Lithiumgewinnung." CleanTech Lithium will 2026 mit der Produktion beginnen. Den Börsengang hat die Firma bereits gemeistert. Auch an deutschen Finanzmärkten kann die Aktie gehandelt werden.

Standard Lithium (ISIN: CA8536061010) - DLE in den USA

Auch ein kanadisches Unternehmen nutzt das fortschrittliche Verfahren bei der Lithiumproduktion. Standard Lithium unterhält ein dementsprechendes Projekt im Süden des US-Bundesstaats Arkansas. An der Smackover-Formation wird dort schon seit den 1950er Jahren Brom aus Sole gewonnen. Diese Sole weist auch eine Lithiumkonzentration auf, was sich Standard Lithium zu Nutze machen will. Das Unternehmen hat ein vollständig integriertes Verfahren zur direkten Lithiumextraktion entwickelt, Lithium selektiv aus der Smackover-Sole zu extrahieren und Lithiumverbindungen in Batteriequalität herzustellen.

Einige Analysten glauben, dass die Aktie Standard Lithium eine Menge Potenzial aufweist. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Anfang November bei 9,5 kanadischen Dollar (fast 6,50 Euro).

Albemarle (ISIN: US0126531013) - DLE beim größten Lithiumproduzenten der Welt

Albemarle stellt den größten Lithiumproduzenten der Welt dar. Ebenfalls in Arkansas entwickelt das US-Unternehmen derzeit eine Anlage, um DLE zu testen. Das Ziel ist es, das Metall aus bestehenden Brombetrieben herauszufiltern. Mit der führenden Rolle auf dem Markt könnte Albemarle mit der direkten Lithiumextraktion die Dominanz auf einem Markt unterstreichen, der schnell wächst.

Die Experten von mehreren Analysehäusern raten derzeit zum Kauf der Aktie von Albemarle. Anfang November gaben unter anderem die Analysten der Deutschen Bank eine Kaufempfehlung ab. Auch BMO Capital, RBC Capital und Oppenheimer gekräftigten im November ihre Kauf-Einschätzung. Nur Morgan Stanley teilt diese Sichtweise nicht und behält seine Verkaufen-Bewertung bei.

DLE-Verfahrungen als Marktvorteil

Unternehmen, welche das DLE-Verfahren nutzen, können durch dieses einen starken Marktvorteil schaffen. Das kann auch für Anlegerinnen und Anleger interessant werden.

Passender Lithium-Fonds: Global X Lithium (ISIN: US37954Y8553)

CleanTech Lithium ISIN: JE00BPCP3Z37 Land: Jersey & UK

