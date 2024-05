© Foto: picture alliance - ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar



Die Aktie von Albemarle hat nach Insiderverkäufen am Mittwoch deutlich an Boden verloren. Anleger sollten sich davon aber nicht beunruhigen lassen.In der Aktie von Albemarle, dem größten Hersteller von Lithiumverbindungen der Welt, ist es am Mittwoch zu empfindlichen Kursverlusten gekommen. In einem äußerst freundlichen Gesamtmarktumfeld verlor das Papier 5,8 Prozent an Wert. Grund für die Kursverluste dürften zwei Verkäufe hochrangiger Insider sein, die am Mittwoch bekannt geworden sind. Zum Verkauf von Aktien mit einem Wert von rund 195.000 US-Dollar hat sich Chefbuchhalter John Barichivich entschieden, während sich der Vizepräsident des Verwaltungsrates Richard Mummart von einem 114.000 …