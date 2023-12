Spezial: Wo die Community Montag dabei ist!? Ad-hoc! Prozentual dreistellig gut möglich…

Anzeige / Werbung

Der Schauspieler Charlie Sheen, Universitätsprofessor Dr. Robert Hancock, einer der weltweit besten Wissenschaftler, ein weltweit einzigartiger Durchbruch in der Forschung und am Wochenende eine Meldung, die es am Montag bei Eröffnung der Heimatbörse ab 15:30 Uhr in sich haben dürfte!

Das ist eine absolute "Breaking News", die wahrscheinlich gewichtigste Meldung in der noch jungen Geschichte dieses Unternehmens, das nicht nur eine weltweit einzigartige und patentierte Methode zur Herstellung von biosynthetischem Psilocybin entwickelt hat, man will die womöglich weltweit kostengünstige Methode aufgestellt haben (dank der Bemühungen einer der weltweit angesehensten Forscher in seinem Gebiet, der auch Universitätsprofessor der staatlichen Fakultät im kanadischen Vancouver ist), sondern in Zusammenarbeit mit der Universität von Barcelona in Spanien an neuen Medikationen forscht, die auf sog. "Mushrooms" basieren. Jetzt gibt es einen nahezu schon fast unglaublichen Durchbruch, der international Hoffnung für Alzheimer-, Parkinson-PatienInnen und ihre Angehörigen bringt, ein gewaltiger Markt. Die neue Behandlungsmethode könnte offenbar alle bisherigen Therapieerfolge in den Schatten stellen:

Core One Labs meldet beeindruckende Ergebnisse für seine psychedelischen Bio-Wirkstoffe zur Behandlung von Alzheimer und Parkinson, die das Potenzial haben, den Erfolg jeglicher derzeitiger Behandlungsmethoden zu übertreffen

Core One Labs*

WKN: A3CSSU

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Ad-hoc-Meldung in der Nacht auf Samstag:

Core One Labs' Akome Reveals Impressive Results for its Psychedelic Bio-Compounds Designed to Target Alzheimer's and Parkinson's, Showing Potential to Outperform Current Treatment Methods

Es könnte wieder soweit sein und die Aktie von Core One Labs (WKN: A3CSSU)* bei Wiederaufnahme des Handels an der Heimatbörse in Nordamerika (heute ab 15:30 Uhr) schon sehr kurzfristig und noch einmal prozentual dreistellig hoch gehen. Neue Medikationen der Tochtergesellschaft Akome, deren Studien gemeinsam mit der Universität von Barcelona durchgeführt wurden, könnten die Behandlung von Alzheimer und Parkinson nachhaltig revolutionieren:

O-Ton: "Core One Labs Inc.. ein aufstrebendes führendes Unternehmen im Bereich der Neurowissenschaften und Psychedelika, freut sich, beeindruckende Ergebnisse seiner ersten Runde von Tiermodellstudien der Stufe 2 bekannt zu geben, die in Zusammenarbeit mit der Universitat von Barcelona im Auftrag der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Akome Biotechnologies Inc. ("Akome") durchgeführt wurden. Die bisherigen Studienergebnisse sind vielversprechend und zeigen, dass der Wirkstoff das Potenzial hat, die derzeitigen Behandlungsmethoden für Alzheimer und Parkinson zu übertreffen.

Hier zur vollständigen Originalmeldung.

"Diese außergewöhnlichen Ergebnisse unterstreichen unser unermüdliches Engagement, die Bereiche Neurowissenschaften und Psychedelika voranzubringen."

- Joel Shacker, Brancheninnovator, Co-Founder und CEO von Core One Labs

Wenn man jetzt noch weiß, dass diese Aktie schon um ein Vielfaches höher bewertet war, dass man aktuell nicht unweit vom Allzeittief einsteigen kann, und dass das Unternehmen aufgrund eines weltweit einzigartigen Patents marktführend werden könnte, wenn es um die Quelle von Psilocybin in der für die Pharmaindustrie notwendigen API-Qualität geht, dann drängt sich eine Wette auf einen potenziellen Kursvervielfacher sowieso auf. Wenn man dann auch noch nachforscht und liest, dass bereits vor vielen Monaten "Gespräche mit Big Pharma" kommuniziert wurden, dann darf man wohl definitiv auf potenziell weitere "Kursverdoppler-Meldungen" spekulieren. Und dann hat das Management auch schon in einer Ad-hoc-Meldung das Thema "Übernahme" ganz offiziell ins Gespräch gebracht. Wir meinen, dass die Aktie von Core One Labs (WKN: A3CSSU)* jetzt einen heftigen Jahresendspurt hinlegen könnte, insbesondere dann, wenn man jetzt mit weiteren Erfolgsmeldungen anschließt. Und schon allein die am Wochenende lancierte Meldung hat unseres Erachtens das Potenzial, gleich zu Wochenbeginn eine Kursverdopplung zu triggern.

Übrigens: Mitbewerber der Psychedelika-Branche 37x höher bewertet

Ein anderer Early-Stage-Mitbewerber (Compass Pathways) in dieser neuen und vielversprechenden Branche (die mitunter erfolgreichsten Investoren wetten viel Geld auf die Branche, die künftig die Medikation von diversen und weit verbreiteten Leiden und einer der größten neuen Volkskrankheiten ganz deutlich verbessern könnte) bringt es aktuell auf eine Bewertung von über 370 Mio. USD, während man bei dem hier gegenständlichen Unternehmen laut Stand Freitag bei einer Bewertung von nur umgerechnet rund 10 Mio. USD investiert.

Doch Core One Labs ist es, dem u.a. die Entwicklung einer weltweit einzigartigen Formulierung gelungen ist, die einen derzeit in auch von der deutschen Bundesregierung finanzierten Studien getesteten Wirkstoff für die Massenherstellung von Medikamenten tauglich und vor allem auch erschwinglich machen sollte. Wie gesagt: Gespräche mit "Big Pharma" soll es geben, auch das Stichwort Übernahme fiel bereits.

Hoffnungen in Core One Labs (WKN: A3CSSU)* und dessen Forschungsanstrengungen haben die Aktie einst schon einmal zu einem der ganzen großen Hot Stocks der Branche gemacht. Der Aktienkurs legte da eine massive Rallye hin und erreichte tatsächlich sogar ein Hoch von 8,80 €, während Sie das Papier aktuell als Pennystock kaufen können.

Kurz vor kommerzieller Herstellung und Gespräche mit "Big Pharma"

Bei diesem Unternehmen sind wohl defitniv einige weitere "heiße Eisen" im Feuer, scheint noch im Laufe dieses Sommers eine Kursvervielfachung möglich, nämlich insbesondere dann, wenn jetzt auch schon bereits die Kommerzialisierung eines Wirkstoffs ansteht. Core One Labs (WKN: A3CSSU)* könnte sich als Marktführer bei der Herstellung von Wirkstoffen für Psychedelika etablieren, hat man auch das internationale Patent für die einzigartige Herstellungsformel von biosynthetischem Psilocybin abgeschlossen.

In Anbetracht des aktuellen Forschungsstands und einer jetzt wahrscheinlich kurzfristig anstehenden Kommerzialisierung (eine Ankündigung und die Unterzeichnung eines sog. Letter Of Intents gab es bereits), ist wohl auch keineswegs auszuschließen, dass sich einer der Player der "Big Pharma" das Unternehmen Core One Labs (WKN: A3CSSU)* schon schon sehr zeitnah sichern wird. Das wäre aktuell quasi sogar aus der "Portokasse" möglich, ist die aktuelle Bewertung von nicht einmal 10 Mio. Euro für die prall gefüllten Kassen der Pharmaindustrie "nichts". Die Wette lautet bei dieser Aktie also nicht nur auf eine zu antizipierende wirklich heftige Reaktion am Montag, sondern tatsächlich auch auf eine potenzielle Übernahme mit einem womöglich ganz deutlichem Kursaufschlag. Wohl nicht ohne Grund hat das Unternehmen schon mehrfach laufende Gespräche bzw. auch das Thema Übernahme disclosed.

Wir glauben, dass man als hochspekulativ orientierter AnlegerIn jetzt wirklich nicht wieder nur zusehen, sondern eine mögliche neue 10X-Rallye mitmachen will. Eine solche wäre jedenfalls ohne weiteres möglich, und dafür müssten wir nicht einmal das alte Hoch in Hinblick selbiger Spekulationen (8,80 €) dieses aktuellen Pennystocks wiedersehen. Jackpot?

Schon früh erahnt, was aus diesem Unternehmen werden könnte? Im Bild: Sheen (rechts) beim einstigen Core-One-Firmengründer Eckenweiler (links)

Konkurrenzlos will man sein, glaubt man jenem international angesehenen Universitätsprofessor (Dr. Robert Hancock), auf den eine Entwicklung zurückzuführen ist, die den Weg in neue Therapieformen von Depressionen, Alzheimer, Parkinson und weiteren Krankheitsbildern ganz deutlich erleichtern und somit einmal mehr ebnen dürfte.

Wir meinen: MarktteilnehmerInnen in Nordamerika werden auf diese Meldung heute und in den nächsten Tagen in die Aktie strömen. Nutzen Sie eine sich in unseren Augen aufdrängende Chance, noch vorab aktiv werden zu können. Die Meldung ist von so hoher Relevanz, dass sehr hohe Zugewinne in Aussicht scheinen und noch scheint es nicht zu spät.

Lesen Sie weiter in einer unserer jüngsten Ausgaben zu Core One Labs, worum es jetzt genau bei der Kommerzialisierung der Herstellung von biosynthetischem Psilocybin für die Pharma geht:

Wird dieses Unternehmen Geschichte schreiben?

Universitätsprofessor und Forscher Dr. Robert Hancock ist für Core One Labs die Entwicklung einer weltweit einzigartigen Formel zur biosynthetischen Herstellung von Psilocybin in Pharmaqualität gelungen. "Konkurrenzlos" soll sie sein und die Herstellung zu einem Bruchteil der bisher sehr hohen Kosten ermöglichen.

Mit dem hier gegenständlichen Unternehmen könnte dieser Professor Geschichte schreiben, scheint etwas gelungen zu sein, was konkurrenzlos sein dürfte: die Herstellungsmethode eines Wirkstoffs, der bislang für die Massenproduktion von Medikamenten unerschwinglich war, und in den selbst die deutsche Bundesregierung große Hoffnung setzt und aktuell in Studien mehrere Millionen Euro steckt.

Nach dem Abschluss eines internationalen Patents für eine bahnbrechende Formel, die als Schlüssel die Tür zu einem potenziell neuen Multimilliardenmarkt öffnen könnte, löst diese Formel also das bislang große Problem (die Kosten für eine vielversprechende Therapiemethode), dürfte jetzt die Kommerzialisierung folgen. Das ist wirklich massiv, dürfte Core One Labs (WKN: A3CSSU)* nun somit eine marktbeherrschende Stellung einnehmen können, sprach Universitätsprofessor Dr. Robert Hancock, der diese Formel mit seinem Forschungsteam an der staatlichen Universität UBC in Kanada entwickelt hat, gegenüber einer großen kanadischen Tageszeitung von der wohl "weltweit kostengünstigsten Herstellungsmethode" von Psilocybin.

Wir meinen: Die Aktie von Core One Labs (WKN: A3CSSU)* hat im Erfolgsfall wirklich massives Turnaroundpotenzial und gehört zu den am niedrigsten bewerteten Unternehmen der Branche, war bei Pennyzockern auch schon mehrfach ein sog. Hot Stock, so gab es auch in 2022 Hoffnungen, woraufhin nach einer langen Konsolidierung eine Kursvervierfachung binnen Wochen folgte. Jetzt ist er da, der große Durchbruch, auf den so man lange Zeit hinspekuliert hat. Konkurrenzlos will man also sein, glaubt man jenem international angesehenen Universitätsprofessor, auf den eine Entwicklung zurückzuführen ist, die den Weg in neue Therapieformen von Depressionen, Alzheimer, Parkinson und weiteren Krankheitsbildern ganz deutlich erleichtern und somit einmal mehr ebnen dürfte. Exakt jenes Unternehmen, das dieser Professor ins Rollen gebracht hat, könnte bisherige Hoffnung in eine rosige Zukunft verwandeln. Mit dem erst kürzlich international angemeldeten Patent könnte dieses Unternehmen ohnehin auch schon sehr schnell vom Kurszettel verschwinden. Wären wir Big Pharma, dann würden wir jetzt jedenfalls zuschlagen. Und dass man mit Big Pharma spricht, das stand ebenso bereits in einer von Core One Labs (WKN: A3CSSU)* lancierten Ad-hoc-Meldung.

Riesiges Problem gelöst

Ein riesiges Problem soll gelöst worden sein: die biosynthetische Herstellung eines Wirkstoffs, der kaum erschwinglich und somit für die Massenproduktion von Medikamenten im Grunde fast untauglich war, ein Wirkstoff, auf den viele WissenschaftlerInnen und auch sehr prominente AnlegerInnen hoffen. Jetzt steht die Produktionsformel, der Proof-Of-Concept, dank erfolgreicher Testproduktion und jetzt tatsächlich auch endlich die internationale Patentanmeldung. Tatsächlich könnte dieses Unternehmen künftig einer der wichtigsten Player in Sachen Psychedelika werden. Mit "Big Pharma" will man schon im Gespräch sein, Australien hat erst in diesen Tagen Psychedelika als Arzneimittel zugelassen.

Erfolgreiche Anleger wie Peter Thiel oder Christian Angermayer glauben an einen großen Durchbruch in der Branche und haben kräftig investiert. Silicon-Valley-Investoren wie Joby Pritzker (Hyatt) oder Steve Jurvetson (Tesla) steckten viel Geld in Firmen der Branche.

Erste zugelassene Studie auch in Deutschland mit Funding des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Ein kanadischer Universitätsprofessor der UBC (Staatliche Universität von British Columbia, Kanada), der nicht nur Träger der höchsten Ehrenauszeichnung Kanadas ist (Order of Canada), sondern aktuell in seiner Heimat auch die Nummer 1 der Wissenschaftler in seinem Fachgebiet (international die Nummer 4), ist mit einer seiner Firmen dafür verantwortlich, dass Psilocybin künftig zu einem Bruchteil der üblichen Kosten hergestellt werden könnte. Auch Kanada ist in Sachen Medikation und Zulassungshürden weit fortgeschritten, und was viele nicht wissen, auch in Deutschland läuft jetzt mit der EPIsoDE am Charité Berlin und dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim die erste zugelassene klinische Phase-II-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Psilocybin bei therapierefraktärer unipolarer Depression. - Laut einem druckfrischen Bericht der ZEIT scheint diese sehr vielversprechend zu sein: "Wir sehen tolle Verläufe", so eine Mitbegründerin der MIND Foundation und Medizinische Leiterin von OVID-Klinik in Berlin, die auch Teil des EPIsoDE-Studienteams ist.

Erst Ende 2022 bewilligte das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Deutschland zusätzliche Fördermittel von knapp 2,6 Mio. Euro für die EPIsoDE-Studie (Link). Laut dem kanadischen Universitätsprofessor Dr. Robert Hancock will man die die vielleicht sogar weltweit kostengünstigste Herstellungsmethode von Psilocybin gefunden haben (derselbe Professor, der für ein anderes Unternehmen bereits Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation, die US-Militär und der kanadischen Regierung erhalten hat). Hiervon profitieren sollte die, und das wissen ebenso nicht viele, börsennotierte kanadische Firma Core One Labs, der Vocan (die von Hancock gegründet wurde) gehört. Dieser gelang kürzlich die internationale Patentanmeldung für den weltweit einzigartigen Herstellungsprozess von Psilocybin.

Was macht Core One Labs (WKN: A3CSSU)* so besonders?

Dass man schon mit diversen Pharmaunternehmen spricht, wurde genauso öffentlich kundgetan, wie bereits mehrfach Übernahmegerüchte vom Unternehmen selbst befeuert wurden, so hieß es beispielsweise, "der Vorstand des Unternehmens unternimmt nun alle notwendigen Schritte, um sich auf die Übernahme vorzubereiten". Wir glauben, dass der erfolgreiche Abschluss solcher Verhandlungen von einem Proof-Of-Concept und vor allem auch von der endgültigen und internationalen Patentanmeldung abhängig war bzw. ist. Nun, diese ist jetzt erfolgt und wir rechnen daher in weiterer Folge nicht nur mit heftigen Spekulationen in Hinblick einer nun durchaus möglich gewordenen Übernahme (gerade auch jetzt im Kontext mit der Zulassung von Psychedlika in Australien und der laufenden Studie in Deutschland), sondern auch mit dem Startschuss einer Sommerrallye für diese Aktie, die, wenn sie ähnlich läuft wie im Sommer vor einem Jahr, durchaus mal mehrere hundert Prozent Performance in die Depots jetzt mutiger und risikobewusster AnlegerInnen bringen könnte. Weitere Meldungen könnten diese Rallye befeuern. Einer der weltweit angesehensten Wissenschaftler scheint jedenfalls vom Erfolg der neuen und innovativen Herstellungsmethode so sehr überzeugt, dass er bereits von einem Wendepunkt spricht:

"Dies ist ein Wendepunkt, der eine schnelle, stabile und kosteneffiziente Psilocybin-Produktion ermöglichen wird, um den Preis zu senken und diese bemerkenswerte Substanz für Bedürftige verfügbar zu machen (…)", so Dr. Robert Hancock gegenüber der großen kanadischen Tageszeitung Vancouver Sun. Die Liste der Auszeichungen des Professors bei Wikipedia ist lang und umfasst fast 40 Einträge! Hancock gehört (mit mehr als 108.000 Zitaten) zu einem der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftler des International Scientific Indexing (ISI)).

Dem Universitätsprofessor Dr. Robert Hancock ist in Zusammenarbeit mit der staatlichen Universität von BC/Kanada (UBC) der große Wurf in der Psychedelika-Branche gelungen (hier zu sehen im Gespräch mit der kanadischen Tageszeitung Vancouver Sun).

"Der Erfolg unseres bahnbrechenden Patents katapultiert Core One an die Spitze der schnell expandierenden Psychedelika-Industrie und beseitigt Hindernisse für psychedelische Behandlungen und Forschung wie exorbitante Kosten und mangelnde Verfügbarkeit und Versorgung. (…) Dieser Durchbruch in der Psilocybin-Produktion kann die gesamte Branche verändern." (…) Diese Errungenschaft bringt uns unserem langfristigen Ziel einen Schritt näher, die medizinische Gemeinschaft mit erschwinglichen, API-fähigen psychedelischen Wirkstoffverbindungen zu versorgen." - Statement von Core One Labs.

Hancock konnte mit seinem Team und in Zusammenarbeit mit der staatlichen Universität von BC/Kanada erfolgreich Formeln zur biosynthetischen Herstellung von Psilocybin und NMT entwicklen, die weltweit konkurrenzlos sein sollen. Für die Herstellung von Medikamenten können nicht einfach Pilze hergenommen werden, es bedarf einer absolut "cleanen" Variante des Wirkstoffs, der sich für die Massenherstellung von Medikamenten eignet (nur synthetisch möglich) und auch preislich Sinn macht, die Medikamente sollen erschwinglich sein. Die Forscher von Core One Labs, zu denen auch der emeritierte Professor der University of Ottawa Tim Durst gehört, der die Queen Elizabeth 60th Silver Jubilee-Medaille verliehen bekommen hat, wollen eine weltweit einzigartige Formel gefunden haben, ein neues Herstellungsverfahren, das die Kosten auf unter 100 Dollar pro Gramm senken soll. Gemäß Angaben von Wissenschaftlern der John Hopkins University ist Psilocybin aufgrund der derzeitigen Kosten von 7.000 bis 10.000 US-Dollar pro Gramm derzeit ein nahezu unerschwinglicher Bestandteil medizinischer Behandlungen. Auch im Kontext der Berichterstattung über die Legalisierung in Australien heißt es vom Deutschlandfunk, dass man mit Behandlungskosten von 10.000 US-Dollar pro Patient rechne. Dank Hancock und Core One Labs könnte sich das ändern, und zwar extrem!

Weltweit kostengünstigste Herstellungsmethode?

Laut Hancock handelt es sich bei der neu entwickelten Herstellungsmethode tatsächlich um die wahrscheinlich weltweit kostengünstigste Herstellungsmethode von Psilocybin in Arzneimittelqualität. Jetzt arbeitet man bereits an der Vorbereitungen zur kommerziellen Produktion! - Allein das klingt ja eigentlich schon unglaublich und sollte eine dreistellige Millionenbewertung "easy" rechtfertigen können. Die Aktie des Mitbewerbers Compass Pathways ist an der Nasdaq derzeit mit deutlich über 370 Mio. USD bewertet, während Core One Labs aktuell gerade einmal eine Bewertung von rund 10 Mio. USD auf die Börsenwaage bringt, eigentlich unglaublich, hat Core One Labs in den letzten Jahren allein rund 20,8 Mio. Dollar (CAD) in Vocan (der heute 100%igen Tochtergesellschaft, die die Forschungen zur biosynthetischen Herstellung von Pislocybin unter der Leitung von Dr. Robert Hancock vorangetrieben hat) investiert.

Auch die FDA sieht großes Potenzial

Die US-Arzneimittelbehörde FDA sieht großes Potenzial bei Psychedelika. Die Aufsichtsbehörde hat Psilocybin für mehrere Antragsteller den Status als "bahnbrechende Therapie" zuerkannt, was klinische Studien erleichtert und die Entwicklung und Prüfung von Medikamenten zur Behandlung einer schweren Krankheit Beschneidungen soll. Oregon war der erste US-Staat, der die Nutzung von Psilocybin für Erwachsene genehmigt hat, gefolgt von Colorado, wo Psilocybin in 2022 nach legalisiert wurde. Grund hierfür ist dürfte eine Vielzahl von Untersuchungen sein, die Psychedelika hohes Potenzial beim Bekämpfen von Depressionen und Suchtkrankheiten bescheinigen. Tatsächlich wird auch an Formeln zur Behandlung von Alzheimer oder Parkinson geforscht, und auch hier spielt Core One mit seinen bisherigen Forschungsergebnissen vorne mit. Investoren wittern international einen gewaltig großen Markt:

Während Core One Labs also die Psychedelika-Branche mit der am Wochenende verkündeten Meldung groß aufmischen dürfte, was das Unternehmen wahrhaftig in die absolute Marktführerschaftrolle katapultieren könnte, hat Core One mit seiner Biotech-Tochtergesellschaft Akome noch eine weitere und wirklich extrem spannende Sparte, die ebenso allein für sich ein Company Maker wäre, sieht man sich nach ausgiebigen Forschungen in der Lage, künftig Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder schwere Depressionen mit proprietären "Mushroom-Formeln" zu behandeln. Die heute lancierte Meldung ist wirklich unglaublich und löst ein enormes Upside in der Aktie aus.

Über 20 Mio. Dollar in Entwicklung investiert

Wenn Core One Labs jetzt neben dem Alleinstellungsmerkmal, dass man künftig das womöglich sogar weltweit kostengünstigste Psilocybin in API-Qualität produzieren kann (und man potenziell somit die internationale Hauptquelle für den Wirkstoff darstellen wird), auch noch bei der Entwicklung neuer Medikamente auf Basis der "Magic Mushrooms" die Nase vorn hat, was meinen Sie, wo der Kurs der Core One Labs (WKN: A3CSSU)-Aktie* hinlaufen könnte. Wir jedenfalls sind davon überzeugt, dass die Aktie dann kein Pennystock mehr sein wird.

"Vocans bahnbrechender Erfolg - die Produktion von kostengünstigem Psilocybin - wird (…) weiter vorangetrieben. Dank der rund 20,8 Millionen Dollar, die in Vocan und seine Forschung sowohl in seinem Labor in Victoria als auch an der University of British Columbia investiert wurden, entwickelt sich Core One Labs zu einem führenden Unternehmen in der kostengünstigen Produktion psychedelischer Substanzen."

- Joel Shacker, CEO von Core One Labs

Fazit: Wir glauben, dass Core One Labs einer der potenziellen Hauptprofiteure einer neu entstehenden Boombranche sein wird. Wie schon erwähnt: Allein die Erwartungshaltung auf einen internationalen Forschungsdurchbruch hatte die Aktie bereits im 2021er Jahr auf splitbereinigt 11,84 C$ ansteigen lassen. zuletzt wurde nicht nur ein Proof-Of-Concept für die kommerzielle Herstellung bewältigt, sondern auch das internationale Patent für die einzigartige Formel abgeschlossen. Dass man jetzt auch noch der Medikation von Alzheimer und Parkinson die Nase vorn haben könnte, sit ein großer Gamechanger und wird am Montag wohl sicherlich für eine entsprechend heftige Reaktion sorgen könnten. Sich jetzt noch frühzeitig zu positionieren, könnte sich tatsächlich als besonders gewinnbringend erweisen.

Informieren Sie sich selbst über Core One Labs:



Webseite: https://core1labs.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Core One Labs.

