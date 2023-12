Wochenausblick - was zwischen dem ersten und dem zweiten Advent passiert

Werbung







In großen Schritten gehen wir dem Jahresabschluss entgegen. Während die Weihnachtsrally letzte Woche bereits voll im Gange war und der DAX® die 16.000-Punkte-Marke durchbrechen konnte, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse in der kommenden Woche.



Montag:



Die Handelswoche startet vergleichsweise ruhig und es stehen keine wichtigen Unternehmenspublikationen auf dem Kalender. Spannend wird es jedoch, wenn die Schweiz um 8:30 Uhr ihren Verbrauchpreisindex veröffentlicht.



Dienstag:



Am Dienstag geht es dann weiter, wenn uns um 0:30 Uhr der Verbraucherpreisindex aus Tokio erwartet. Wer dann noch wach ist, kann ebenfalls um 2:45 Uhr früh die Veröffentlichung des Caixin China PMI (Einkaufsmanagerindex) Dienstleistungen verfolgen. Weitergeht es dann hoffentlich ausgeschlafen um kurz vor 10:00 Uhr, wenn der deutsche Einkaufsmanagerindex veröffentlicht wird, die Daten basieren auf einer Umfrage unter einer Vielzahl von Führungskräften der Privatwirtschaft in Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Am Nachmittag erreicht uns dann nochmal eine Vielzahl an Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, wenn unter anderem das Institute for Supply-Chain-Management seinen Bericht zum nicht-verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht. Abgerundet wird der Tag dann durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen für erste Quartal 2024 vom AutoZone Konzern.









Mittwoch:



Am Nikolaustag veröffentlicht die Europäische Kommission gegen 11 Uhr die Daten zum Einzelhandelsumsatz. Weiter geht es dann um kurz nach 14 Uhr, wenn uns aus den USA die Statistik zur Beschäftigungsänderung erreicht. Highlight des Tages sollte aber für die meisten die Hauptversammlung des Technologiekonzerns Cisco seien.









Donnerstag:



Am Donnerstag erhalten wir dann am frühen Morgen die Daten über die chinesische Handelsbilanz. Zusätzlich erreichen uns dann vormittags ebenfalls Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone. Die Highlights des Tages und vermutlich auch der Woche sind aber die Termine von Broadcom und Microsoft. Alphabetisch angefangen mit Broadcom gewährt uns das Halbleiterunternehmen einen Blick in seine Bücher in Form der Publikation der Quartalszahlen. Weitergeht es dann mit der Jahreshauptversammlung von Microsoft um 17:30 Uhr.















Freitag:



Zum Abschluss der ersten Dezemberwoche erhalten wir nochmal Konjunkturdaten. Höhepunkt des Tages ist der deutsche Verbraucherpreisindex, welcher vom statistischen Bundesamt Destatis veröffentlicht wird. Bevor es dann endgültig in das zweite Adventswochenende geht, erhalten wir noch mal Konjunkturdaten von der anderen Seite des Atlantiks, wenn die USA, unter anderem die Statistik über die Beschäftigungsquote außerhalb er Landwirtschaft in Form der monatlichen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.



