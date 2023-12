Mainz (ots) -Sehnsüchtig und mit Spannung erwartet, kehrt "Die Helene Fischer-Show" zurück auf die Bühne - in neuem Look und mit spektakulärem Bühnenbild: Am 1. Weihnachtsfeiertag präsentiert das ZDF die 180-minütige Show zur besten Sendezeit aus der Messehalle Düsseldorf. In der ZDFmediathek ist die Show zeitgleich zur TV-Ausstrahlung ab 20.15 Uhr 30 Tage lang verfügbar.Nachdem "Die Helene Fischer-Show" coronabedingt drei Jahre lang pausieren musste, können sich Fans und Publikum am Montag, 25. Dezember 2023, um 20.15 Uhr im ZDF auf ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik, überraschenden Duetten, atemberaubender Artistik, berührenden Momenten und ganz besonderen Inszenierungen freuen. Und bei all dem steht die vielseitige Ausnahmekünstlerin Helene Fischer im Mittelpunkt.Die beliebte Entertainerin hat sich zahlreiche nationale und internationale Musikgäste nach Düsseldorf eingeladen. Mit dabei sind unter anderen Musiklegende Peter Maffay, die US-Band Gossip, Popsängerin Nena, ESC-Gewinnerin Loreen, Dave Stewart mit Vanessa Amorosi, die schottische Kult-Band Simple Minds, Rap-Queen Shirin David, Brit-Popstar Emeli Sandé, die Italo-Lieblinge Il Volo, die Schlagerstars Ben Zucker, Beatrice Egli und Melissa Naschenweng, Schauspieler Tom Beck, Comedienne Tahnee, die bayrische Singer-Songwriterin Claudia Koreck sowie die Nachwuchstalente Emma Kok und Olivia Lynes.Auf eine ganz besondere Inszenierung von Twenty4Tim, Kristina Love, Tetje Mierendorf und Ricardo Greco dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen, die gemeinsam mit Helene Fischer das Musical "Moulin Rouge" neu interpretieren werden. Und atemberaubende Artistik aus Österreich bieten die Gruppenturn-Weltmeister Zurcaroh und die Showgruppe The Freaks.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/helenefischershowPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5663482