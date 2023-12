Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt hat der Goldpreis am Freitag-Abend ein neues Rekordhoch markiert. Bis auf gut 2.075 Dollar stieg der Preis für eine Feinunze Gold im Verlauf und schloss dann bei 2.072 Dollar auf einem neuen Schlussrekord. Auch in Euro gerechnet ist Gold so teuer wie noch nie. Die Goldrallye könnte sich noch fortsetzen. Jerome Powell bewegt mal wieder die Märkte. Mit seinen Aussagen am Freitag sorgte der Chef der US-Notenbank ...

