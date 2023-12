Starker Monatsauftakt...: Wochenrückblick KW 48-2023 - Hoffnungen auf einen Zinsrückgang beflügeln Märkte und Rohstoffe!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche verlief erneut positiv an den Finanzmärkten! Investoren begrüßten die weitere Verlangsamung der Inflation, sowohl in den USA als auch in Europa.

die Inflationsverlangsamung befeuert die Hoffnungen auf einen Rückgang der Geldkosten, bereits zum Ende des ersten Quartals 2024. Mit dem bevorstehenden Ferienzeitraum scheint die Risikobereitschaft der Investoren weiterhin intakt zu sein, und die Wall Street strebt nach einem bereits fulminanten November weiter in Richtung Allzeithochs.

Statistisch gesehen bleibt der Dezember der beste Monat für Anleger. In den letzten 95 Jahren waren in den Vereinigten Staaten mehr als 70 % der Dezembermonate positiv. Wird diese Tendenz in diesem Jahr fortgesetzt? Die Indizes starten jedenfalls schon einmal kräftig in den neuen Monat!

Die günstige Umgebung für Aktien, die stark auf den baldigen Wechsel zu niedrigeren Zinssätzen setzen, bleibt vorerst bestehen. Die makroökonomische Agenda wird am Freitag von den US-Arbeitsmarktdaten für November dominiert. Auch die chinesischen Indikatoren (Dienstleistungs-"PMI' am Dienstag, Kreditdaten am Mittwoch und Inflation am Freitag) werden von den Marktteilnehmern vermutlich genau unter die Lupe genommen.

Auch die meisten Rohstoffe steigen weiter…!

Industriemetalle wie Kupfer, Silber und Eisen befinden sich ebenfalls im Aufwind. Besonders hervor sticht dabei Kupfer, das sich an der LME in London der Marke von 8.460,- US-Dollar nähert. Bedenken von Angebotseinschränkungen aufgrund von Produktionsstörungen in mehreren südamerikanischen Ländern, insbesondere in Panama und Peru lassen den Kupferpreis derzeit stark steigen!

Bei einigen anderen Industrie- und Edelmetallen ist ebenfalls "Musik"-drin. Als Beweis dafür notiert die Feinunze Gold schon seit mehr als einer Woche über der wichtigen Marke von 2.000,- US-Dollar je Feinunze, und beendete die vergangene Woche sogar bei 2.071,- USD! Die 2.000ér Marke erwies sich dieses Jahr bereits mehrmals als hartnäckige Barriere, die nun aber nachhaltig gebrochen scheint.

Dass es noch weiter nach oben gehen könnte, dafür sprechen der rückläufige Inflationstrend und die nachlassenden Anleiherenditen, die Gold zunehmend attraktiver machen.

Fazit und Ausblick: Weihnachten schon im November? Oder legt der Dezember noch eine "Schippe' drauf?

Die Indizes legten bereits im November einen fulminanten Start hin, wobei das Umfeld für Aktien weiterhin günstig bleibt, da die Investoren stark auf den baldigen Wechsel zu niedrigeren Zinsen setzen.

In der kommenden Woche wird die makroökonomische Agenda von den US-Arbeitsmarktzahlen im November dominiert. Chinesische Indikatoren wie der Service-"PMI' am Dienstag, Kreditzahlen am Mittwoch und die Inflationsrate am Freitag werden ebenfalls genau beobachtet. Der Terminkalender für Unternehmensergebnisse ist eher dünn gesät, weshalb vermutlich der Chip-Gigant Broadcom die Schlagzeilen dominieren wird.

Deutlich spannender sollte es allerdings bei einigen Rohstoffen und Rohstoffaktien zugehen, wie bereits in der vergangenen Woche. Lesen Sie im Folgenden einige interessante Artikel rund um das Thema Rohstoffe und Rohstoffaktien.

Tudor Gold / U.S. GoldMining

Neue Käufer werden den Glanz des Goldes erkennen

Im nächsten Sommer wird Gold glänzen und alte und neue Investoren in seinen Bann ziehen.

Millennial Potash / Queen's Road Capital Investment

Der Kalipreis geht rauf und runter

Unter den Rohstoffen gehört Kali zu den volatilen, aber nicht minder interessanten Investmentmöglichkeiten.

Aurania Resources / Sibanye-Stillwater

Ohne Kupfer gibt es keine Zukunft

Ohne Kupfer funktioniert die Energiewende nicht. Fast alle Technologien zur CO2-Reduzierung brauchen das Metall als Stromleiter.

Gold Royalty / Osisko Gold Royalties

Hoher Goldpreis auch gut für Royalty-Unternehmen

Royalty-Gesellschaften besitzen ein lukratives Geschäftsmodell. Steigt der Goldpreis, profitieren sie automatisch.

Uranium Energy / Latitude Uranium

Klima- und Energiesicherheitsziele brauchen Uran

Dass die Atomkraft zum Energiemix gehört, haben viele Nationen erkannt.

Und weiter geht's…

Goldpreis auf dem Weg zum Allzeithoch! Mit der richtigen Aktie jetzt das Depot vergolden!

Unmittelbar vor uns liegt eine gewaltige Aufwärtsphase für Gold! Goldaktien werden Explodieren! Nun heißt es sich rechtzeitig zu positionieren, um nicht Gefahr zu laufen, diese Sondersituation zu verpassen!

Die Rallye beginnt…

Kupfer startet durch! EXPLOSIVE RENDITEN voraus! Top-Kupfer-Aktie für fantastische Gewinne - jetzt ZUGREIFEN!

Diese gerade beginnende Kupferrenaissance ist ein Muss für Investoren, die auf der Suche nach visionären Chancen und gewinnträchtigen Perspektiven sind.

Targa Exploration / Green Shift Commodities

Lithium - wichtiger Rohstoff für die Wirtschaft

Die Automobilindustrie braucht Lithium, das "weiße Gold" oder "das neue Öl" für die Batterien der Elektrofahrzeuge.

Skeena Resources / Revival Gold

Gold besitzt Aufwärtsdynamik

Krieg in der Ukraine und Krieg im Nahen Osten bergen Unsicherheiten und Risiken - gut für den Goldpreis.

Gama Explorations / U.S. Critical Metals

Die Welt braucht gigantische Mengen Lithium

Auch wenn sich Lithium verbilligt hat, die Nachfrage dürfte größer sein als die bisher in Vorkommen vorhandene Menge.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

